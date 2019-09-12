Началось банкротство контролирующего воронежский стеклотарный завод ООО «Раско»

Арбитражный суд Владимирской области ввел наблюдение в отношении ООО «Раско», контролирующего воронежский стеклотарный завод, следует из материалов суда. Временным управляющим по ходатайству заявителя назначен Алексей Ботвиньев. Согласно материалам дела, судом в начале сентября была произведена процессуальная замена ООО «Производственно-коммерческая фирма "АСК"» на рязанское ООО «СпецСнаб71», ходатайство которого по введению наблюдения и удовлетворил суд.

Ранее судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ возвратило иск о несостоятельности «Раско» воронежскому ООО «Формматериалы». Компания, поставлявшая заводу сырье, в июле 2018 года выступила первым истцом в деле о банкротстве из-за долга в 929 тыс. руб. В августе того же года аналогичный иск подавало московское ООО «Первый стекольный холдинг» из-за долга в 6,4 млн руб.

Напомним, воронежский стеклотарный завод остановился после отключения газа за долги в 83 млн руб. Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями на предприятии (ч.2 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). По версии следствия, с ноября 2017 года «неустановленные лица» из числа руководства «Раско» умышленно перестали оплачивать договоры на поставку газа и направляли доход на иные нужды, а также «на личные цели учредителей и руководителей указанной организации». Кроме того, управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело «по факту сокрытия средств» должностными лицами компании (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Подробнее о ситуации на предприятии читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Кредиторы ищут трещины в стекле».

Ирина Лобанова