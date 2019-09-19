Жить по течению

О том, что на территории жилого комплекса «Символ», который компания «Донстрой» возводит в Лефортово, появится парк «Зеленая река», было известно давно. Однако возможность до конца прочувствовать, чем же этот парк так примечателен и за что его назвали рекой, появилась лишь недавно. В конце лета завершились работы над первым фрагментом «Зеленой реки», и теперь прогуляться по нему может каждый желающий.

Парк скоростного строительства

Чтобы не ошибиться при выборе новостройки, нужно обладать изрядным пространственным мышлением. Без этого, даже внимательно рассматривая план застройки и макет, трудно осознать, каковы будут реальные габариты домов и квартир, насколько удобно разместят инфраструктуру, комфортно ли будет гулять по территории жилого комплекса.

С квартирами, впрочем, проблему отчасти решили: застройщики часто возводят шоурумы, где в натуральную величину представлены варианты жилья. Но в отношении всего остального приходится доверять 3D-визуализации или ждать, когда проект станет реальностью, чтобы убедиться, насколько получившее соответствует тому, что было на картинках. Ждать приходится долго: до инфраструктуры и озеленения руки обычно доходят в самую последнюю очередь.

Впрочем, бывают и исключения, когда к созданию эффектной территории застройщик приступает уже на этапе строительства комплекса и завершает ее одновременно со сдачей домов или даже раньше. Именно так поступает «Донстрой»: год назад компания продемонстрировала это в ЖК «Сердце столицы», где появилась отличная прогулочная набережная со смотровыми террасами, скейт-парком, волейболом, лежаками и пикниками. Сегодня аналогичным образом обустраивается территория в ЖК «Символ».

Хитрости синхронизации

На детской площадке жилого комплекса «Символ» компании «Донстрой» Фото: Донстрой

Хитрость, позволяющая строить зеленую красоту одновременно с домами, в том, что парк размещают рядом с домами, но вне их территории. Это позволяет решать сразу несколько задач.

Во-первых, можно отводить под озеленение большое пространство. Скажем, «Зеленая река» в финальном виде займет около 10 га. Для сравнения: такая же площадь у парка «Зарядья» рядом с Кремлем. Если вести измерения в единицах длины, тоже получится внушительно: парк извилисто протянется на 2 км через весь «Символ»: от улицы Золоторожский Вал до проезда Завода Серп и Молот. Отчасти именно поэтому его назвали рекой.

Во-вторых, благодаря большой длине парка дома удалось расположить так, чтобы основная их масса примыкала к зеленой зоне и имела собственные выходы на нее. Упоминание про выходы не случайно. В больших жилых комплексах, к которым относится и «Символ», трудно обеспечить приватность проживания. Есть лишь один способ: устроить при каждом корпусе свой приватный, огороженный двор. Именно так и поступил «Донстрой». Поэтому проходящий сквозь «Символ» парк, которым могут пользоваться все желающие, на безопасности жителей не отразится. А чтобы им самим попадать в парк было проще и быстрее, из каждого двора, выходящего на «Зеленую реку», сделали специальные входы-калитки, ключи от которых будут лишь у жителей корпуса.

В-третьих и в главных, из-за того, что парк и дома сосуществуют в параллельных плоскостях, строительство корпусов и парковой зоны удалось синхронизировать. А вот и результат: летом нынешнего года были введены в эксплуатацию пять корпусов первой очереди проекта, которая получила название квартал «Свобода». И одновременно были завершены работы над той частью парка, что протекает между этими домами. Занимает эта часть «Зеленой реки» около 2 га, то есть пятую часть всего будущего парка, но уже и этого достаточно, чтобы оценить его масштаб и концепцию.

Мосты и виноград

В жилом комплексе «Символ» компании «Донстрой». Фото: Донстрой

Окончательно понимаешь, почему парк назвали рекой, когда попадаешь на его территорию. Все дело в цвете, изгибах и рельефе местности.

Цвета — это прежде всего разнообразные покрытия, которыми выложены дорожки в парке. Есть, например, мелкая квадратная тротуарная плитка цвета речного песка или травертина. Есть затейливо извивающиеся цветные мягкие покрытия, обрамленные зелеными газонами. Есть участки, выложенные белоснежной галькой. Все вместе это воспринимается как переливающаяся и бликующая на солнце вода. Роль утопающих в зелени берегов отведена многочисленным деревьям, кустарникам и цветникам.

Иллюзию речного русла создает и рельеф территории. В центральной части перепад высот между подножиями домов и парковой зоной достигает 5 м, и кажется, что «река» течет по ущелью. Рельеф сам собой подтолкнул архитекторов задуматься о создании моста, который свяжет один «берег» с другим. Мост задумали двухпролетным: одна сторона — для автомобилей, другая — для пешеходов. А парк как бы подныривает под мост.

При этом мост служит и настоящим арт-объектом. Скажем, его опоры выполнили в виде сужающихся книзу цветочных кадок, высота которых достигает 4,4 м, а диаметр доходит до 3 м. Конструкции настолько сложные в техническом плане, что опалубку для них заказывали в Германии и везли спецтранспортом.

Сейчас, когда мост готов, понимаешь: оно того стоило. Внутри опор высадили деревья, а по краям — виноград. Даже теперь это выглядит очень эффектно, а через некоторое время, когда лозы разрастутся, создав свисающую сверху завесу, получится еще лучше. А фрагмент парка, что под мостом (площадь этого крытого пространства — около 600 кв. м), окажется, возможно, самой камерной частью «Зеленой реки», где можно будет отдыхать, несмотря на летний зной или осадки. Под ней разместили качели-гамаки, столы для пинг-понга и настольных игр, а также спускающиеся амфитеатром ступени-скамьи со сценой напротив: здесь планируют показывать кинофильмы, проводить концерты и лекции. Кстати, сюда же будут выходить и летние террасы нескольких кафе.

От хоббитов до Доминиканы

Вид на жилой комплекс «Символ» компании «Донстрой» Фото: Донстрой

Мост и пространство под мостом — это лишь одна из реперных точек парка. Но их гораздо больше. Они нанизаны на всю ось «Зеленой реки».

Например, есть зона, собранная вокруг необычной семиметровой конструкции, похожей на конус, обросший бревнами. Сразу и не угадаешь, что это такое — то ли причудливая хижина вождя аборигенов, то ли еще что. На самом деле это образ векового дуба — все деревянные элементы из дубовой древесины и сделали. А внутри — канаты, лабиринты, лазалки и прочие интересные конструкции, которые оценит любой ребенок.

А по соседству еще один остров, будто бы позаимствованный у хоббитов. В нем вместо ровного пространства небольшие мягкие холмы, по которым можно прыгать. А в одном из холмов — сквозное отверстие, через которое надеешься увидеть волшебное существо. Но нет, существ здесь нет, зато имеются необычные мини-батуты: они вмонтированы прямо в мягкое покрытие на уровне земли и расположены так, чтобы с одного на другой мог перепрыгнуть любой ребенок. Да и взрослых эта забава притягивает. Назвали эту зону «Холмистыми берегами».

Понравилась взрослым и огромная песочница, что появилась на другом «острове». В отличие от обычных песочниц, у этой нет никаких границ — просто внезапно одна из дорожек упирается в зону белоснежного песка, будто бы привезенного с пляжей Доминиканы. Песок настолько белый и приятный на ощупь, что при входе на него разуваются и малыши, и взрослые. Никто их не принуждает: они сами решили, что так комфортнее и приятнее.

Чуть дальше над парком соорудили ажурную 30-метровую перголу-навес. От дождя она вряд ли спасет, но тень в жаркий день создаст. Да и вид на небо обрамляет причудливыми багетами. А еще от нее исходит тонкий аромат: пергола, как и расположенные под ней скамейки, выполнена из лиственницы. Из-за обилия дерева и масштаба этот остров получил название «Таинственный лес».

В парк с первого дня

Это далеко не все, что можно встретить в уже открывшейся части парка: есть здесь и воркаут с уличными тренажерами, и велодорожки, и различные горки-качели, и даже питьевые фонтанчики и USB-стойки для зарядки гаджетов. Можно лишь догадываться, сколько еще интересного появится в будущем на новых участках «Зеленой реки». Но даже то, что имеется уже сейчас, позволяет понять, почему многие покупатели ЖК «Символ» предпочитают квартиры с видами на парк.

К слову, среди квартир в квартале «Свобода» есть необычные, притягивающие особое внимание. Поскольку дома состоят их секций разной высотности, на крышах некоторых из них разметили открытые террасы, принадлежащие соседствующим с ними квартирам. Причем отнюдь не маленькие: размер террас достигает 80 кв. м. На последних этажах приятным приложением к квартире является возможность установить дровяной камин.

Правда, тем, кто хочет поселиться в уже готовом квартале с выходом в парк, стоит поторопиться: в продаже здесь осталось менее 3% квартир. Хотя есть и другой вариант: в нынешнем году «Донстрой» начал строительство соседнего квартала «Смелость» — здесь выбор пока более чем богатый, да и цены очень приятные: от 185 тыс. руб. за 1 кв. м. А до «Зеленой реки» всего 100 м.

Наталия Павлова-Каткова