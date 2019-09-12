Нижегородский психоневрологический интернат передадут в концессию

Психоневрологический интернат в поселке Красная Глинка Бутурлинского района Нижегородской области может быть передан в концессию ООО «Бизнес-Град». Предложение о заключении концессионного соглашения сегодня поддержал областной совет по земельным и имущественным отношениям с рядом оговорок.

Концессионер готов провести ремонт корпусов в интернате, увеличив количество койко-мест с 317 до 417. Кроме того, он намерен построить газопровод низкого давления, переоборудовать котельную в интернате с угольной на газовую и построить систему централизованного горячего водоснабжения. Объем инвестиций в ремонт интерната составит 60 млн руб., срок выполнения работ – 8 лет. При этом концессионер на 25 лет получит права на владение и пользование объектом.

Концессионая плата в региональный бюджет составит 10 тыс. руб. При этом на период действия соглашения областное правительство должно будет выплачивать концессионеру компенсацию части стоимости оказываемых социальных услуг, возмещать недополученные доходы в случае простоя койко-мест и при снижении нормативов подушевого финансирования. Также в рамках соглашения областной бюджет будет возмещать концессионеру ущерб, полученный в связи с «особыми обстоятельствами».

При обсуждении соглашения выяснилось, что минфин Нижегородской области имеет целый список замечаний к нему, занимающий шесть листов. В ведомстве готовы к обсуждению этих замечаний, но отмечают, что пока не гарантируют, что все они будут разрешены. Пункты, которые идут в разрез с действующим законодательством, «однозначно останутся в качестве замечаний». По остальным будет принято решение в зависимости от того, как будут проходить переговоры с концессионером.

По итогам обсуждения было принято решение признать целесообразным заключение соглашения «на иных условиях», которые будут определены в ходе переговоров минфина и концессионера. На переговоры им дали не более трех месяцев.

Андрей Репин