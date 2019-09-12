Растениеводам Ставрополья выделили 230 млн рублей субсидий

Сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, производства семян и овощеводства открытого грунта Ставропольского края выделили более 230 млн руб. субсидий, сообщает пресс-служба.

Субсидии получат производители, которые застраховали посевные площади и занимаются зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также производством семян сельскохозяйственных, технических культур и овощей открытого грунта. Субсидия причитается аграриям, подавшим документы на предоставление субсидий на возмещение части произведенных затрат.

Дарья Голякова