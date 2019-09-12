В «Казино Сочи» проходят съемки сериала «Кухня. Война за отель» телеканала СТС.

«Казино Сочи» выступило партнером нового проекта телеканала СТС и на несколько дней превратилось в съемочную площадку.

Компания «Арт Пикчерс Вижн» при участии «Блэк Бокс Продакшн» начала работу над новым телепроектом для телеканала СТС под названием «Кухня. Война за отель», генеральными продюсерами которого являются: Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Антон Федотов. Место для съемок было выбрано не случайно, так как «Казино Сочи» было признано лучшим развлекательным проектом класса люкс, на ежегодной премии The Moscow Life & Business Awards – 2018.

В стенах первого казино игорной зоны «Красная Поляна» проходили рабочие будни актерского состава, массовки и большой команды людей, ответственных за создание нового сериала. На съемки в Сочи прилетели такие известные актеры, как Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Валерия Федорович, Михаил Башкатов, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк и другие, полюбившиеся уже многим лица. Гости могли со стороны наблюдать, сколько труда и сил вложено в кадры, которые в будущем они смогут увидеть на экране телевизора. Некоторые узнавали любимых героев и просили сфотографироваться с Дмитрием Назаровым и Дмитрием Нагиевым. Последний не переставал шутить: «Я-то в этой сцене хорош, а вот остальные… Друзья, я сыграл лицом всё, что мог».

По сюжету шоумен готовит к открытию грандиозный комплекс «Курортище», в состав которого и вошло «Казино Сочи». О том, что это казино знаменитого актёра, напоминали мультимедийные экраны с фотографиями Нагиева и тантамарески с его изображением. А между делом, живые звуки фишек и игровых автоматов не переставали доноситься из общих залов, где продолжали играть гости казино.

Телеканал СТС в свою очередь анонсировали краткий сюжет сериала «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»: «Потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Eleon, Элеонора уединяется в Тоскане. Всё меняется, когда виновный в её банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича. Вместе они искусственно раздувают престижность и фешенебельность нового отеля, заманивают в него суперзвёзд и всеми силами скрывают убыточность заведения. И всё это, чтобы вернуть Элеонору в ряды лучших отельеров и за большие деньги продать Нагиеву отель, купленный за бесценок».

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