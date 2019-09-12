British American Tobacco объявила о масштабных сокращениях

Компания British American Tobacco (BAT) сократит 2,3 тыс. рабочих мест, из которых 20% приходятся на руководящие должности. Как говорится в пресс-релизе компании, «это важный шаг в рамках программы упрощения структуры бизнеса и создания более эффективной, гибкой и целеустремленной BAT». За счет этого процесса будет обеспечено сокращение издержек, а сэкономленные средства будут вложены в увеличение ассортимента такой продукции, как вейпы, электронные сигареты, жевательный табак и т. п.

Кадровые перестановки и сокращения объявлены через пять месяцев после вступления в должность нового генерального директора BAT Джека Боулза. По его словам, программа пойдет бизнесу на пользу. В настоящее время в BAT, одном из крупнейших производителей табачной продукции, работает свыше 55 тыс. человек по всему миру.

Алена Миклашевская