КИО и ФНС будут сотрудничать по вопросам аренды городской недвижимости

Комитет имущественных отношений Петербурга и Управление Федеральной налоговой службы по городу будут обмениваться информацией по арендуемым городским помещениям. Сотрудничество позволить бороться с несогласованной субарендой или регистрации в городской недвижимости «фирм-однодневок».

В частности, в налоговая инспекция будет сообщать в КИО о нарушениях, выявленных при принятии от юридических и физических лиц заявлений на регистрацию их организаций по адресам, где находится городская собственность.