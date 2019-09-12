В Ленобласти отремонтируют дороги, поврежденные при строительстве М-11 и прокладке газопроводов

В Ленобласти отремонтируют дороги, задействованные при строительстве М-11 и прокладке газопроводов.

Как сообщили в пресс-службе региона, по заказу генподрядчика скоростной трассы Москва - Петербург компании ICA начались работы по восстановлению участков автодороги «Любань – Заволжье – Коркино» в Тосненском районе. До октября ремонты проведут на трассах Павлово – Мга – Любань– Луга», «Павловск — Косые Мосты» и «Подъезд к поселку Федоровское».

В рамках соглашения с ООО «Газпром-инвест», восстановят дорожное покрытие 69 дорог регионального значения в девяти районах. Общая стоимость работ составляет более 1 млрд рублей. Часть работ в Волховском районе уже выполнена, ведется ремонт на дорогах Волосовского, Кингисеппского и Волховского районов.

Соглашение с ООО «Газпром-инвест» о восстановлении дорог, задействованных для строительства газотранспортных объектов, было подписано в конце прошлого года.