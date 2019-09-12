В отношении экс-главы «Ванта» Валерия Чабанова ввели процедуру реструктуризации долгов

Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении учредителя строительного концерна «Вант» Валерия Чабанова процедуру реструктуризации долгов, сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Финансовым управляющим утвержден Гурген Варданян.

Иск о банкротстве господина Чабанова в прошлом году подал Сбербанк, сумма исковых требований к нему составила 170 млн руб. Поводом для иска стал тот факт, что учредитель «Ванта» выступал поручителем по кредитам, выданным компании.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в апреле 2017 года Кировский районный суд Ростова приговорил господина Чабанова к четырем годам колонии-поселения. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Судом было установлено, что он похитил более 300 млн руб., принадлежащих 235 участникам долевого строительства. Позднее он пытался оспорить приговор суда, но решение осталось в силе.

Дарья Голякова