Швейцарский парламент проголосовал за отпуск по уходу за новорожденными для отцов

Национальный совет Федерального собрания Швейцарии большинством голосов одобрил предоставление двухнедельного отпуска по уходу за новорожденными для отцов, сообщает Le Temps. По данным телеканала RTS, за предоставление отпуска проголосовали 129 человек, против — 62.

Взять отпуск можно будет в течение шести месяцев после рождения ребенка. Стоимость инициативы оценивается в 230 млн франков в год ($231 млн). Финансирование будет осуществляться за счет пособий по потере заработной платы, работодателей и самих работников. Максимальный размер выплаты — 196 франков в день ($197).