Курс доллара. Прогноз на 12–13 сентября

Михаил Поддубский, главный аналитик С фундаментальной точки зрения текущие уровни в рубле близки к сбалансированным Первая половина недели прошла в позитивном ключе для большинства валют развивающихся стран, в то время как общий риск-аппетит на рынках оставался на умеренно позитивном уровне. Дальнейшая динамика рубля и других валют emerging markets во многом будет зависеть от итогов заседаний ЕЦБ (ближайший четверг) и ФРС (вторник-среда следующей недели). С фундаментальной точки зрения текущие уровни в рубле близки к сбалансированным, в то время как общерыночные тенденции могут создать отклонения от текущего баланса. На данный момент диапазон в 65–66 руб./$ пока сохраняет актуальность.

Татьяна Евдокимова, экономист На текущей неделе новостной фон складывается скорее позитивно Рубль уверенно укрепляет позиции в паре с евро в преддверии заседания ЕЦБ 12 сентября, которое является ключевым событием для глобальных площадок на текущей неделе. Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 10 б. п. до 0,5%, а также запуска новой программы покупки активов на сумму €30 млрд. Ожидания рынка уже весьма сильно учитывают вероятное смягчение риторики от ЕЦБ, тем не менее вполне вероятно, что пресс-релиз ЕЦБ и пресс-конференция Драги окажут дополнительное давление на европейскую валюту, повышая шансы рубля устойчивее закрепиться ниже отметки 72 в паре с евро. В целом же на текущей неделе новостной фон складывается скорее позитивно. В теме торговой войны стали еще более активными попытки вернуться к конструктивным переговорам, что поддерживает весь блок рисковых активов и рубль. Актуальным остается диапазон 65–66 в паре с долларом.

Константин Кочергин, директор казначейства Ожидаем, что европейский регулятор объявит о количественном смягчении Рубль получает поддержку от роста нефтяных котировок до отметки в $62,84 за баррель, что связано с назначением нового министра энергетики Саудовской Аравии. Отставку прежнего министра связывают с тем, что он не справился с поддержанием высокого уровня нефтяных котировок и выступал против публичного размещения акций Saudi Aramco. Участники рынка ожидают, что новый министр не собирается менять текущую стратегию страны, которая заключается в обеспечении баланса спроса и предложения за счет ограничения добычи. До конца недели главным событием станет решение ЕЦБ по ключевой ставке в четверг и последующее заявление ЕЦБ по монетарной политике. Ожидаем, что европейский регулятор объявит о количественном смягчении. Также с большой долей вероятности ставка ЕЦБ по депозитам в сентябре будет снижена на 10 б. п., до значения в –0,5%. На этом фоне ожидаем краткосрочное ослабление евро против доллара и рубля.