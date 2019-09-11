США одобрили продажу Польше истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters. О предполагаемой сделке Пентагон заявил Конгрессу в апреле 2019 года. Тогда же рассматривалась возможность продажи самолетов также в Грецию, Румынию, Испанию и Сингапур.

В мае министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил планы польских властей о покупке самолетов F-35 американской компании Lockheed Martin. «Пришло время заменить постсоветскую технику на самые современные истребители»,— написал он в Twitter.

Напомним, в 2018 году Дональд Трамп провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Они договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны и разведки. В частности, в Польше планируется расположить командование войск США. Кроме того, лидеры двух стран не исключили размещение в Польше военной базы США. По мнению МИД РФ, планы по созданию базы направлены против России.

Об отношениях стран читайте в интервью бывшего польского посла Кшиштофа Пломиньского “Ъ”.