На кладбищах советуют жить по средствам

У нижегородского управления муниципальных кладбищ за несколько месяцев до конца года закончились деньги на оплату вывоза мусора с мест захоронения. В мэрии утверждают, что средств управлению было выделено гораздо больше, чем в прошлом году, но из-за того, что теперь предприятие должно работать с региональными операторами по вывозу ТКО, у него появились непредвиденные многомиллионные расходы. Городские депутаты пока не хотят искать в бюджете дополнительные средства, чтобы отдать их на содержание кладбищ. Они советуют профильному муниципальному предприятию искать средства самостоятельно.



О нехватке средств в МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» рассказал директор Андрей Прохоров на заседании комиссии по городскому хозяйству в думе Нижнего Новгорода 11 сентября. По его словам, МКУ требуется не менее 3 млн руб., чтобы оплатить услуги по вывозу мусора до конца года. Народные избранники удивились тому, как организовано финансовое планирование в управлении кладбищ, и поинтересовались у главы городского департамента финансов Юрия Мочалкина, сколько всего средств было выделено предприятию из городского бюджета в 2019 году. Господин Мочалкин ответил, что финансирование выросло втрое по сравнению с предыдущим годом до 41 млн руб. Андрей Прохоров подтвердил, что «таких денег» давно не выделялось, но после того, как бюджет был сверстан, вступили в силу изменения в законодательстве, по которым МКУ обязали работать с региональными операторами, чтобы вывозить мусор с кладбищ. Из-за этого предприятию пришлось перераспределять выделенные средства, чтобы выкроить деньги на строительство контейнерных площадок, закупку контейнеров и организацию сбора мусора. В итоге из 41 млн руб. 10 было направлено на вывоз мусора, 9,7 млн руб.— на обустройство контейнерных площадок, 8,7 млн руб.— на сбор мусора. Были заключены договоры с региональными операторами «Управление отходами-НН», «Нижэколгия-НН» и «Реал-Кстово». В июне 2019 года лимиты средств на работу в рамках этих контрактов у управления муниципальных кладбищ закончились. В августе были заключены новые договоры с теми же операторами. Два из них сейчас приостановлены из-за отсутствия средств, третий пока действует, но скоро закончится. Теперь МКУ нужно найти средства, чтобы вывозить мусор.

Директор департамента благоустройства Роман Ухабин отметил, что администрация города уже обращалась в городскую думу, чтобы согласовать выделение 3 млн руб., но депутаты посоветовали подумать, как перераспределить уже прописанные в бюджете расходы, чтобы найти средства для управления кладбищ. «Мы сейчас просматриваем все районные администрации, все подведомственные предприятия в попытках найти необходимые средства»,— сообщил господин Ухабин.

«Не очень понятно, почему предприятие, которое обязано в постоянном режиме вывозить мусор с городских кладбищ, заключает с региональным оператором контракт не на срок работы, а на сумму контракта. И почему по истечении этой суммы заключается новый договор»,— отметил глава комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин. Юрий Мочалкин ответил, что подобные правила работы продиктованы законодательством. По словам главы финансового департамента, МКУ может работать только в рамках выделенных ему лимитов средств и приостанавливает все контракты после того, как деньги заканчиваются.

Обращаясь к Андрею Прохорову, господин Мочалкин посетовал, что у МКУ слишком большие аппетиты и оно пытается за один год обустроить сразу все кладбища: «Здесь приоритеты необходимо формировать из той минимальной необходимости, по которой город живет последние пять лет. Мы не можем увеличивать в 10 раз расходы на содержание кладбищ, когда у нас на школы идет увеличение 5–10%». «Мы обязаны были обустроить контейнерные площадки на всех кладбищах, чтобы иметь возможность работать с регоператорами»,— парировал Роман Ухабин. «С финансами в городе сложно. Вопрос, конечно, нужно решать, но это не означает, что нам нужно сделать сразу все контейнерные площадки»,— вступил в разговор заместитель председателя гордумы Николай Сатаев. Роман Ухабин ответил, что обустроена только половина контейнерных площадок на кладбищах. «Значит, надо было сделать четверть. Жить нужно по средствам»,— отрезал господин Сатаев.

По итогам заседания депутаты приняли решение дать месяц Роману Ухабину, Юрию Мочалкину и Андрею Прохорову, чтобы еще раз изучить расходы и доходы МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» и постараться найти средства, необходимые предприятию на вывоз мусора. Через месяц комиссия по городскому хозяйству еще раз рассмотрит проблему и при необходимости поставит перед городской думой вопрос о выделении дополнительных средств.

Андрей Репин