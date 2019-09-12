«Красное Сормово» отправляется в круиз

«Красное Сормово» может получить заказ на строительство двух новых пассажирских судов для компании «Водоходъ». Об этом стало известно во время спуска на воду первого в новейшей истории России четырехпалубного круизного лайнера «Мустай Карим». Параметры нового пассажирского речного круизного судна потенциальный заказчик и исполнитель контракта не назвали, однако известно, что оно должно быть меньшей осадки, чем «Мустай Карим», и будет эксплуатироваться в Сибири на Енисее, Лене и Байкале. Как выяснил “Ъ-Приволжье”, предполагается, что новое судно будет такого же концепт, как «Мустай Карим», но проекта PV-11 вместимостью 150 человек.



О том, что крупнейший российский оператор речных круизов «Водоходъ» рассматривает возможность заказать строительство двух новых пассажирских судов для речных перевозок на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), “Ъ-Приволжью” рассказал генеральный директор компании Ришат Багаутдинов на церемонии спуска на воду первого в новейшей истории России круизного лайнера «Мустай Карим» (судно проекта PV-300 «Морского инженерного бюро»). По словам господина Багаутдинова, компании нужны пассажирские суда подобного типа, но меньшей осадки, чтобы эксплуатировать их на Енисее, Лене и Байкале. Также компания предполагает возможность запуска новых туристических маршрутов по Оке, на которых «Водоходъ» сейчас не работает, так как не располагает судами, которые могли бы пройти по реке с небольшой глубиной.

Справка Компания «Водоходъ» была образована в 2004 году на базе ­реформированной «Волга-Флот-Тур» (судоходная компания Волжского пароходства, созданная в 1999 году). Флот компании — 27 четырехпалубных круизных судов, 9 «Метеоров» и 9 прогулочных теплоходов. Ежегодный объем перевозки круизным флотом превышает 100 тыс. человек, прогулочным и скоростным флотом — 450 тыс. человек.

В качестве примера судна, которое можно эксплуатировать в Сибири, Ришат Багаутдинов привел теплоход «Максим Горький». В апреле «Водоходъ» переправил судно в Красноярск и переделывает его под пятизвездный лайнер, чтобы эксплуатировать на Енисее. Это судно было построено в 1974 году в Австрии на верфи Оsterreichische Schiffswerften AG Linz-Korneuburg в Корнейбурге. Всего верфь по заказу СССР построила четыре судна такого типа, как «Максим Горький», теплоходы «Василий Суриков», «Илья Репин» (эксплуатирует «Мостурфлот») и «Александр Пушкин» (эксплуатирует «Водоходъ»). Вместимость четырехпалубного теплохода «Максим Горький» составляет 186 пассажиров, на нем располагаются 86 кают, длина судна — 110 м, ширина — 14,8 м, осадка — 2,1 м (вместимость четырехпалубного «Мустая Карима» — 329 пассажиров, на нем располагаются 167 кают, длина судна 141 м, ширина — 16,8 м, осадка — 3 м).

Справка Завод „Красное Сормово“ основан в Нижнем Новгороде в 1849 году. Верфь построила более тысячи судов гражданского флота и более 300 подводных лодок, включая атомные субмарины. 57,26% принадлежат ООО «Группа компаний „Морские и нефтегазовые проекты“» (Нижний Новгород), 35% — АО «Объединенная судостроительная корпорация», 3,49% — Росимуществу, 3,66% — гражданам России. По итогам 2018 года при выручке 8,2 млрд руб. чистая прибыль составила 345,5 млн руб.

Генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин рассказал, что, поскольку потребности в новых пассажирских судах есть, завод рассчитывает «как минимум на два судна» и готов построить каждое за полтора года («Мустай Карим» был заложен в марте 2017 года и будет передан заказчику в феврале 2020 года).

Президент ОСК Алексей Pахманов отметил, что «Красное Сормово», «показав свои возможности, стало популярным заводом у наших основных потребителей», поэтому компания надеется, что переговоры о строительстве судов в ближайшее время «превратятся в контракты». Он добавил, что строительство судов такого уровня невозможно без государственной поддержки: «Надеемся, что господдержка позволит построить целую серию судов, потому что средний возраст пассажирского флота сильно превышает 40 лет. Компания готова продолжать строить эту серию судов — безусловно, с доработками и уроками, которые мы все извлекли».

Генеральный директор Морского инженерного бюро Геннадий Егоров рассказал, что «концепт, философия и уровень комфорта нового пассажирского судна будут такими же, как у „Мустая Карима“», но судно, вероятно, будет построено по проекту PV-11 (три палубы, длина — 89,09 м, ширина — 15 м, осадка в пресной воде — 1,8 м, вместимость — 150 человек). «Это позволит теплоходу ходить по тем же туристическим маршрутам, что и PV-300 (Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург и Москва —Ростов-на-Дону), а также выполнять рейсы по «московской кругосветке» (из Москвы вниз по Оке), в Великий Новгород, по Беломорско-Балтийскому каналу. Это позволит охватить туристические маршруты, которые сейчас недостаточно популярны», — рассказал господин Егоров.

Александра Викулова