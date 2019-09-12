«Здоровую ферму» проверит полиция

Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал нынешний собственник группы банк «Траст». Средства могли были выведены в пользу структур депутата Госдумы Олега Колесникова, владевшего «Здоровой фермой» до 2016 года.

УМВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по подозрению в хищении 413,9 млн руб. у ГК «Здоровая ферма». Об этом “Ъ” сообщил конечный владелец группы банк «Траст». «Здоровая ферма» — один из крупнейших производителей мяса в России. В 2018 году выпустила более 200 тыс. тонн продукции, а выручка превысила 12 млрд руб. До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы от «Единой России» Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг», которое связывали с на тот момент акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка. А летом 2018 года господин Шишханов сам стал собственником «Здоровой фермы». Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков.

По словам источника “Ъ”, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания».

Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием по взысканию. Заседание назначено на 18 сентября.

«Траст» считает стороны, участвовавшие в выдаче векселей, аффилированными, а поручительства поддельными, знает источник “Ъ”.

По его словам, Chromsys принадлежала Олегу Колесникову и в декабре 2015 года на счета компании поступили средства от продажи «Здоровой фермы». ООО «Профтехстрой» до декабря 2014 года владел и возглавлял Рашид Малахов, который занимает должности в связанных с господином Колесниковым компаниях. А в 2015 году владельцем и гендиректором компании стал работавший в «Уралбройлере» Олег Спирин, продолжает источник “Ъ”. Игорь Копылов, добавляет он, владеет челябинским ООО «Техсервис», которое в 2013 году принадлежало Александре Колесниковой, дочери Олега Колесникова. В УМВД по Челябинской области не смогли подтвердить информацию об уголовном деле.

Параллельно структура «Траста» «Траст птицеводческий холдинг» сегодня пытается оспорить сделки по выдаче векселей и поручительству компаний «Здоровой фермы» в арбитражном суде Челябинской области. Первое заседание назначено на октябрь. Если банку удастся доказать, что сделка была безвозмездной с единственной целью вывести деньги из бизнеса, то суд может признать ее недействительной, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. По его словам, признание сделок мнимыми также поможет отбиться от претензий по поручительствам.

Олег Колесников назвал уголовное дело «заказным»: «Смешно говорить об уголовном деле, когда идет разбирательство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции». Речь идет о нежелании платить по долгам нынешних владельцев группы и нездоровой конкуренции, заявил депутат “Ъ”. Представитель Микаила Шишханова отказался от комментариев. Связаться с Рашидом Малаховым, Олегом Спириным и Игорем Копыловым не удалось. В «Трасте» отказались раскрывать суть претензий, но отметили, что банк следит за ходом уголовного дела, а также судов по оспариванию векселей.

Гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин говорит, что сделки по выдаче векселей похожи на попытку мошенничества, чтобы вернуть ранее проданные активы. Схема подготовлена, чтобы убедить арбитражный суд, но может рассыпаться в рамках уголовного дела, где будут выявлены неформальные связи между ее участниками, поясняет он.

Алексей Полухин