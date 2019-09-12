Вокруг магния вспыхнул конфликт

Среди акционеров Соликамского магниевого завода (СМЗ), единственного в РФ производителя редкоземельных металлов, возник новый корпоративный конфликт. Бывший гендиректор «Сильвинита» и основной акционер СМЗ Петр Кондрашев подал иск к своему компаньону Игорю Пестрикову, которому принадлежат 25% завода. Господин Кондрашев заявляет, что этот пакет на самом деле с 2016 года находится у него в залоге, а господин Пестриков передал бумаги в залог другому кредитору без его согласия. Суд уже наложил арест на актив.

Арбитражный суд Пермского края 10 сентября принял к производству иск бывшего гендиректора «Сильвинита» и акционера Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева к своему партнеру по СМЗ Игорю Пестрикову и АО «Регистратор Интрако». Господин Пестриков владеет 25% в СМЗ, и Петр Кондрашев требует обязать регистратор внести запись, согласно которой этот пакет находится у него в залоге. Он также требует наложить обеспечительные меры на эти акции.

Соликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель редкоземельных металлов, а также крупный производитель ниобия и магния. Выручка в 2018 году — 7,8 млрд руб., чистая прибыль — 238 млн руб. По 25% акций принадлежат Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову, 24% — Петру Кондрашеву, 15,45% — Сергею Кирпичеву. По данным “Ъ”, господа Старостин и Кирпичев действуют в интересах Петра Кондрашева, который фактически контролирует предприятие.

Из судебных документов следует, что, по данным господина Кондрашева, между ним и Игорем Пестриковым 25 января 2016 года был заключен договор залога на весь пакет акций последнего.

Теперь же, утверждает Петр Кондрашев, господин Пестриков «грубо нарушил» условия залога, передав акции другому кредитору. Поэтому Петр Кондрашев требует обеспечительных мер, чтобы не допустить отчуждения пакета. Суд наложил на акции арест, рассмотрение по существу назначено на 22 октября.

Источник, близкий к СМЗ, пояснил “Ъ”, что договор залога может касаться периода, когда действующие акционеры выкупали акции завода у структуры бывшего кировского губернатора Никиты Белых (см. “Ъ” от 9 декабря 2015 года). В частности, Игорь Пестриков выкупил долю Canemare Enterprises Ltd — структуры, близкой к Никите Белых. Для этого использовались средства Петра Кондрашева, утверждает собеседник “Ъ”, и, соответственно, пакет Игоря Пестрикова служил по ним залогом.

Получить комментарии от представителей СМЗ не удалось. Член совета директоров Юрий Савин, представляющий интересы господина Пестрикова, отказался от комментариев. Акционер СМЗ Тимур Старостин, считающийся доверенным лицом господина Кондрашева, также не стал общаться с “Ъ”, сославшись на занятость.

В последние два года между Игорем Пестриковым и Петром Кондрашевым нарастали противоречия.

Так, представители господина Пестрикова в совете директоров СМЗ либо голосовали против формулировок, предложенных действующим менеджментом компании, либо воздерживались от голосования. Они также заявляли о несогласии с действиями руководства завода по некоторым ключевым моментам экономической политики.

С точки зрения закона залог нельзя передать другому лицу без согласия первого залогодержателя, говорит партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. «Сложно, не зная обстоятельств дела, сказать, почему договор залога между сторонами оставался незарегистрированным почти четыре года»,— говорит юрист. Впрочем, отмечает он, вряд ли суд наложил бы обеспечительные меры по совершенно необоснованному иску. Юрист напоминает, что судья может рассматривать дело в первой инстанции в течение шести месяцев.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова, Пермь