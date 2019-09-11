Новый инвестор «Индюшкина» планирует возобновить выпуск продукции в октябре

Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури (БПК), заморозивший производство в сентябре 2017 года, намерен в конце октября, при новом инвесторе, возобновить выпуск продукции, сообщили "Ъ-Уфа" в администрации Мелеузовского района. Инвестор — московская компания «Птицеводческий комплекс "Урал"», бенефициаром которой называют миллиардера, владельца гостиничной сети Azimut Hotels Александра Клянчина, арендовала мощности предприятия у основного кредитора — Россельхозбанка. В настоящее время на заводе идут работы по расконсервации, ревизия оборудования, продолжается подбор персонала, отметили в администрации. С канадским поставщиком заключен контракт на поставку 2 тыс. яиц, из которых будет выращено новое поголовье индюшек. По словам собеседника, БПК продолжит выпуск продукции под тем же брендом — «Индюшкин». Объем вложений инвестора в реанимирование предприятия он назвать затруднился.

БПК, принадлежавший предпринимателям Марселю Юсупову и Дамиру Камилову, в марте был признан банкротом. Общий объем требований кредиторов к предприятию превышает 17 млрд руб., из которых 12 млрд руб. — требования Россельхозбанка. До остановки комплекс был третьим по величине производителем мяса индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева и «Евродона» Вадима Ванеева с мощностью 30 тыс. т в год.

Влада Шипилова