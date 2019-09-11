Uber уволил больше 400 сотрудников на фоне продолжающихся убытков

Сервис онлайн-заказа такси Uber во вторник принял решение о сокращении 435 сотрудников, сообщают американские СМИ, в том числе CNBC, со ссылкой на представителя компании, подтвердившего эту информацию. Uber сократит 265 сотрудников проектного подразделения и 170 человек из группы разработки продукта, что соответствует 8% всего состава этих подразделений. Ранее в июле Uber уже объявлял о сокращении 400 сотрудников отдела маркетинга.

Uber сокращает сотрудников на фоне продолжающихся убытков и снижения акций после проведенного в мае IPO — с тех пор акции компании снизились более чем на 20%. В августе Uber отчитался за второй квартал — убыток компании составил $5,2 млрд и оказался рекордным (годом ранее убыток составлял $878 млн). «Раньше, чтобы удовлетворить потребности гиперроста стартапа, мы нанимали быстро и децентрализованно. Хотя это работало для Uber в прошлом, сейчас у нас больше 27 тыс. сотрудников на полную ставку в городах по всему миру, и нам нужно изменить то, как мы организуем работы: компактные команды с исключительной эффективностью, с ясными полномочиями и способностью работать быстрее, чем наши конкуренты»,— заявили в Uber.

Во вторник в Калифорнии приняли новый закон, который также может ухудшить ситуацию Uber: теперь водители будут рассматриваться как его сотрудники, а не независимые подрядчики, следовательно, компания должна будет обеспечить им социальные гарантии.

Подробнее о новых правилах — в публикации “Ъ” «Калифорния ударила по гигономике».

Яна Рождественская