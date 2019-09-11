В Ейске на выборах победили самовыдвиженцы

В Ейске на выборах депутатов горсовета победили девять независимых кандидатов, от «Единой России» прошли четверо представителей из 17 кандидатов, от других партий никого. Всего выдвигалось 20 независимых кандидатов, часть из них сняли по разным причинам, до выборов дошло 12 человек. «Там своя специфика, там многомандатные округа. Это для Кубани не самая распространенная ситуация, потому что, например, в краевой столице или в Сочи только одномандатные округа, и это накладывает свои ограничения», - рассказал координатор ассоциации «Голоса» в Краснодарском крае Давид Канкия.

Активист Евгений Витишко рассказал, что присутствовал на одном избирательном участке в Ейске в качестве наблюдателя. Он отметил, что независимые наблюдатели находились на всех городских избирательных участках, поэтому никаких фальсификаций зафиксировано не было. «В Ейском горсовете теперь у независимых депутатов будет блокирующий пакет, и при принятии бюджета, при внесении изменений в уставы и принятии других важных для города решений теперь будут принимать решения люди, которые реально помогают людям».

Депутат Совета МО Ейский район Александр Каравайный отметил, что ситуацию в Ейске можно считать беспрецедентной. «Люди голосовали именно за самовыдвиженцев, независимых кандидатов. Я не ожидал такого результата, думал, они получат семь мандатов, а получилось девять».

Итоги выборов ожидаемыми назвал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Он считает, что выборы в целом прошли хорошо, а явку эксперт назвал высочайшей для муниципального уровня. При этом политолог пояснил, что когда избиратели выбирают депутатов, для них совершенно не важно, какую партию представляют эти люди. «Для них важно, чтобы эти люди представляли партию местного населения: чтобы они сделали водовод, чтобы они добились ремонта моста, чтобы они добились открытия фельдшерско-акушерского пункта», - говорит господин Подлесный.

Елена Рыжкова