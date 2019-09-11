Рэперы возвращаются к баттлам

Онлайн-баттлы снова в моде. Oxxxymiron впервые за 10 лет заявился на баттл hip-hop.ru, с которого когда-то начал карьеру. Вслед за ним участниками стали Гнойный, Егор Крид и тысячи других исполнителей. Пользователи предвкушают историческую схватку. Можно ли говорить о новой волне интереса к забытому формату онлайн-баттлов? Разбирались Яна Лубнина и Яна Пашаева.

В соцсетях сейчас популярна шутка:

— Что за баттл? — 17-й hip-hop.ru — А кто участвует? — Все.

Заявки от рэперов принимали с 1 июня, и, наверное, это состязание прошло бы незамеченным для большинства, если бы не громкое имя Oxxxymiron. Он заявил о своем участии 4 сентября, выпустив 49-секундный трек. Рэпер спровоцировал настоящий флешмоб. Вслед за ним заявки организаторам отправили Гнойный, Johnyboy, блогер Satyr и рэпер Эльдар Джарахов. И даже Егор Крид повязал на голову бандану и записал видео. По правилам желающие до 9 сентября должны были записать трек на тему «В долгий путь».

Организатор баттла hip-hop.ru Александр Петров рассказал “Ъ FM”, что они получили 10 тыс. заявок. Даже те, кто должен был судить рэперов, внезапно решили участвовать. «Отреагировали эмоционально, все это очень неожиданно, но здорово. Те, кто раньше участвовал в баттлах, подтянулись, очень много блогеров, в общем, вся хип-хоп-элита в теме. Мы взяли в судьи с третьего раунда по финал медийных лиц, чтобы привлекать участников. Последние же идут, им интересно послушать мнение знаменитостей, но когда все увидели, кто участвует, они подумали, мол, может мне стоит поучаствовать. Мы дали добро, и порядка 10 судей решили стать участниками»,— заключил Петров.

Форум hip-hop.ru появился в начале нулевых. Там собирались и обсуждали новинки многие известные сейчас рэперы, помимо Oxxxymiron, например, Гуф, Noize MC и участники «Касты». Треки с баттлов, которые проходили на форуме, становились хитами. Музыкантов замечали крупные лэйблы, подписывали с ними контракты, а рэперы после этого шли в офлайн. Последний раз Oxxxymiron состязался на hip-hop.ru в 2009 году, а потом переключился на офлайн-баттлы Versus. Примерно в это же время онлайн-состязания перестали интересовать массы. Но теперь все может измениться, считает рэпер Лев Киселев, известный как RE-pac. Он побеждал в таком баттле в 2011 году: «Если он продолжит задавать, то, естественно, будет интерес. Вообще, формат баттлов загнулся, просто все внимание переключилось на офлайн-баттлы, Versus и так далее.

На мой взгляд, немножко поднадоела именно форма, когда два человека оскорбляют друг друга, нет никакой темы — это уже приелось. И сейчас это может возобновить человек, который сделал Versus популярным».

Всего баттл будет состоять из 10 раундов. С каждым новым этапом будет все меньше участников, а финал пройдет весной. Одна из главных интриг — состоится ли реванш Oxxxymiron и Гнойного. Плохая новость в том, что поледний может не пройти даже во второй раунд: организаторы требовали присылать запись длиной строго не более 50 секунд, а трек Славы КПСС (он же Гнойный) длится 5 минут.

На рэперов в кино В кинотеатрах выходит полнометражный документальный фильм о культуре русского уличного речитатива — «Beef: Русский хип-хоп». Его снял рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков). Борис Барабанов посмотрел фильм и пожалел о том, что такого же не сделали о русском роке. Читать далее

Финалистам достанется не только слава, но и деньги. Призовой фонд баттла — почти полмиллиона рублей.