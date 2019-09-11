Мэром Сочи стал Алексей Копайгородский

Депутаты городского собрания Сочи единогласно избрали Алексея Копайгордского главой города-курорта, сообщила пресс-служба мэрии. Альтернативным кандидатом был предприниматель из Краснодара Андрей Донченко. Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.

После завершения голосования Алексей Копайгородский обратился к журналистам, заявив о том, что он готов опираться на депутатский корпус и всех жителей Сочи. «Нас ждет большая кропотливая, довольно-таки щепетильная работа, для того, чтобы все системы жизнеобеспечения Сочи работали в улучшенном режиме, – сказал вновь избранный мэр. – Проблематику мы всю знаем, будем делать так, чтобы результат был позитивным», - заявил Алексей Копайгородский. Как ранее писал “Ъ-Юг”, Алексею Копайгородскому 34 года, он окончил Краснодарское высшее военное училище им. генерала Штеменко, начал службу в спецотделении филиала Военной академии связи в Краснодаре. Карьеру чиновника начал в 2014 году с должности заместителя начальника управления администрации края по работе с политическими партиями и общественными объединениями, затем стал заместителем директора департамента внутренней политики администрации региона. В 2017 году Алексей Копайгородский занял должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

Анна Перова, Краснодар