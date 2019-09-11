Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о результатах расследования случаев отравления едой из сети вендинговых автоматов Healthy Food. В июле в производственном цехе ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» были выявлены многочисленные нарушения. Всего отравилось 97 человек, из них 38 были госпитализированы. 66 людям поставили диагноз сальмонеллез.

Роспотребнадзор рассказал, что в цехе не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, состояние помещений было неудовлетворительное, часть оборудования — ржавая, холодильное оборудование — в неисправном состоянии, также не соблюдался температурный режим хранения продукции. Кроме того, производство продукции велось без технологических инструкций, отсутствовала маркировка о времени приготовления пищи.

«Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечало требованиям по микробиологическим показателям, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза»,— рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, из оборота было изъято 125 партий весом 2837 кг обезличенного продовольственного сырья и готовой продукции. Управление Роспотребнадзора вынесло в отношении виновных 16 постановлений об административных штрафах на сумму около 2 млн руб.

Напомним, случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы. Помещения производственного цеха ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» опечатаны, два кафе Healthy food закрыто, также приостановлена работа 20 станций здорового питания в бизнес-центрах.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Healthy Food оказалась не такой здоровой».