Чиновник кормился на рынке

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя отдела потребительского рынка администрации Октябрьского района Александра Фролова. Как установил следственный орган, чиновник на протяжении двух лет получал взятки по 300 тыс. руб. за несоставление протоколов о правонарушениях. В самой администрации силовики провели обыски. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Ранее суд вынес приговор также попавшемуся на взятке замглаве администрации Ленинского района Самары Сергею Заваде.

СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Александра Фролова. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в следственном комитете, с декабря 2017 года по август 2019 года чиновник неоднократно получал не менее 300 тыс. руб. от предпринимателя за несоставление протоколов об административных право­нарушениях.

В ноябре прошлого года в администрации Октябрьского района сменился руководитель — новым главой стал бывший заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов. На прошлой неделе появилась информация, что силовики проводят в ней обыски. В мэрии Самары это подтвердили, отметив, что «оказывают содействие силовикам и предоставляют все необходимые сведения». Одновременно с этим на пересечении проспекта Ленина с улицей Челюскинцев в Октябрьском районе пропали торговцы овощами и товарами для дома. На месте появились сотрудники полиции.

Ранее суд вынес приговор сотруднику администрации Ленинского района. В центре уголовного дела оказался заместитель главы по финансовоэкономическим вопросам Сергей Завада. Его заподозрили в получении взятки в крупном размере и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30. ст. 159 УК РФ). Как установило следствие, с сентября 2017 по февраль 2018 года Завада получил от гражданина в общей сложности 120 тыс. руб. за «непринятие мер к соблюдению установленного порядка использования гражданином внутридворовой спортивной площадки». Незаконное вознаграждение подразумевало и непривлечение гражданина к ответственности за нарушения использования этой спортплощадки. Завада был пойман с поличным при получении 50 тыс. руб. Тогда суд приговорил экс-чиновника к семи годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого ­режима.

Как поясняют юристы, Александру Фролову также может грозить до семи лет лишения свободы. «Преступление относится к категории особо тяжких, наказание назначается в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок не менее семи лет. Судебная практика показывает, что вместе с основным наказанием, как правило, суды применяют дополнительные в виде штрафа в шестикратном размере полученной взятки, а также лишения права занимать определенную должность на срок до десяти лет»,— говорит руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская.

Алена Смирнова