Фальсификаторы не найдены

Уголовное дело по факту попытки фальсификации результатов голосования в пользу «Единой России» и ее кандидата на выборах депутатов законодательного собрания Ульяновской области приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Депутат Госдумы Алексей Куринный настаивает на продолжении расследования, чтобы найти исполнителей и заказчиков преступления и не допускать подобного в будущем. Эксперты отмечают, что в любом случае ответственность должен нести и председатель избиркома, поскольку, в соответствии с законом именно он обязан следить за сохранностью и правильностью использования ­бюллетеней.

На запрос „Ъ“ прокуратура Ульяновской области ответила, что уголовное дело, возбужденное по факту попытки фальсификации итогов голосования (п. 1 ст. 142.2 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) на избирательном участке № 1503 Карсунского района Ульяновской области на выборах депутатов регионального заксобрания 9 сентября 2018 года, приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве ­обвиняемого».

Напомним, факт попытки фальсификации был выявлен наблюдателем от КПРФ Чеславом Янчевским. По его словам, в этот день после окончания процесса голосования и закрытия участка для подсчета голосов комиссия должна была сначала погасить оставшиеся неиспользованные бюллетени и только потом приступать к подсчету голосов по бюллетеням, находящимся в стационарных и переносных ящиках, однако комиссия была намерена приступить сначала к подсчету голосов, что нарушало установленный законом порядок. Наблюдатели потребовали действовать в соответствии с законом, и когда после погашения бюллетеней произвели подсчет голосов, «оказалось, что цифры не стыкуются, несоответствие составляло около 300 голосов» (в уголовном деле фигурирует цифра 34 голоса). Наблюдатели потребовали пересчета погашенных бюллетеней, и среди них были обнаружены две пачки по 50 бюллетеней, уже отмеченные за «Единую Россию» и за ее кандидата по одномандатному округу Валерия Малышева (ныне — спикера регионального заксобрания). Кроме того, когда стали искать недостающие бюллетени, в сейфе их не оказалось, зато под столом было спрятано еще около 50 бюллетеней по муниципальным выборам — не погашенные, но и не заполненные. То есть, отмечают наблюдатели, всего к вбросу было подготовлено около 150 бюллетеней. Но вбросить их не успели, как не успели и свести цифры в списке избирателей. По мнению господина Янчевского, «обычной практикой комиссий при отсутствии на участке наблюдателей от оппозиции был подсчет бюллетеней до погашения неиспользованных, после чего сводились цифры, дописывалось, что надо, в списки избирателей, и только потом шло погашение остатков».

Следствие длилось почти год. В ходе расследования был выявлен еще один факт фальсификации, когда член УИК Надежда Кутузова, зная, что одна из избирательниц в это время находится в Москве, самостоятельно внесла в списки избирателей вымышленные паспортные данные поставила за нее подписи, а в бюллетенях — отметки за «Единую Россию» и кандидата Валерия Малышева. СУ СКР направило уголовное дело в районный суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования подозреваемой и назначении ей судебного ­штрафа.

Основное же расследование так и не сдвинулось с места. Как отмечает в своем ответе облпрокуратура, проведены допросы членов избиркомов, свидетелей, физико-химическая, дактилоскопическая, почерковедческая и генотипоскопическая экспертизы (принадлежность биологических объектов конкретному человеку), но «принятыми мерами установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным», в связи с чем и было принято решение о приостановке расследования. Прокуратура, изучив уголовное дело, нарушений закона в действиях СУ СКР не нашла и оснований для отмены решения не ­установила.

В региональном следственном управлении СКР от комментариев по этому уголовному делу отказались, не объясняя причин.

Председатель областной избирательной комиссии Юрий Андриенко подтвердил „Ъ“, что тоже недавно получил сообщение о приостановке расследования, однако заметил, что «председатель УИК лично отвечает за сохранность и правильность использования бюллетеней и должен нести за это ответственность». «Но у областной избирательной комиссии нет полномочий даже в части административного наказания. Мы на нарушение сразу отреагировали и лишили председателя УИК его поста, а комиссию переформировали»,— сказал господин Андриенко.

Депутат Госдумы Алексей Куринный с приостановкой расследования не согласен и намерен снова обратиться к генпрокурору и руководителю Следственного комитета с просьбой продолжить расследование, найти исполнителей и заказчиков. «Это необходимо, чтобы в дальнейшем подобных случаев больше не было. Опыт моего участия в наблюдении за выборами в Казани показал, что избиркомы совершенно безбоязненно идут на грубейшие нарушения»,— добавил депутат.

«В законе однозначно написано, что ответственность за сохранность бюллетеней несет председатель участковой избирательной комиссии, а это значит, что председателя УИК можно привлечь по крайней мере по административной статье»,— сказал „Ъ“ эксперт в области избирательного права, председатель межрегионального объединения избирателей, к.ю. н. Андрей Бузин, не исключив, что «вероятно, можно применить и такую статью уголовного кодекса, как халатность». По мнению эксперта, «фальсификация итогов выборов — очень серьезное преступление, но, к сожалению, ответственность за это часто не наступает, а это ведет к тому, что потом подобные преступления продолжаются».

Как отмечает в своем докладе движение в защиту прав избирателей «Голос», «в 2018 году в России было возбуждено лишь 21 уголовное дело по фальсификациям на выборах в отношении 43 человек, и только в трех из них установили организаторов».

Сергей Титов, Ульяновск