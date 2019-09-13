Мой вояж на Jeep Camp начался с прилета в Венецию. Тоже, по-своему, город внедорожников, потому что дорог в нем просто нет. И если бы меня ждал красивый деревянный катер с логотипом пятизвездочного отеля, было бы логично. Но в аэропорту Марко Поло меня ждала не гондола, а Jeep Grand Cherokee S Limited.
Вам ведь знакомо это чувство – когда возвращаешься из дальней командировки, а тебя поджидает на парковке аэропорта твой автомобиль? Хочется, сев за руль, признаваться и признаваться машине в любви – дождалась, родная! Похожее чувство посетило меня, когда я бросил сумку в багажник S Limited.
Машина заметно выделялась скульптурной формой дверей и на ярком солнце поигрывала бицепсами расширенных колесных арок. Монументальный фасад из семи канонических проемов решетки радиатора, узких фар и внушительного воздухозаборника внизу особенно нарядно смотрелся в светло-сером цвете кузова. 20-дюймовые диски с хромированными болтами поддерживали образ. А завершал картину мощно и убедительно, конечно, логотип Jeep на капоте. Это вообще самое главное – есть только Jeep, другие просто повторяют.
Фото: Jeep
Cалон сильно прогрелся, но быстро остыл, стоило лишь активировать «климат», а вентиляция кресел работала настолько лихо, что мне впору было задуматься о судьбе своей поясницы. Кстати, в креслах мгновенно подогревается все, включая подголовники, что будет нелишним в условиях нашей зимы, даже несмотря на глобальное потепление.
А пока мы в Италии, за бортом плюс тридцать пять, под капотом легендарный 5,7-литровый V8 мощностью 352 л.с., и путь мой пролегает в городок Сан-Мартино-ди-Кастроцца, где состоится одно из самых ярких событий для поклонников и владельцев машин с ДНК старика «виллиса» – Camp Jeep 2019, а вместе с тем и три дня приключений.
Новый S Limited оборудован для бездорожья системами с понижающей передачей и контролем тяги на обеих осях, но все это мне, увы, не пригодится. Судя по навигатору, впереди будет только асфальт, а в самом конце пути – красивейшие серпантины в Тирольских Альпах. Меня уже заждался этот самый Сан-Мартино-ди-Кастроцца, спрятанный между вершинами, признанными ЮНЕСКО объектом всемирного наследия.
Все для фанатов
Между Сан-Мартино-ди-Кастроцца и площадкой, где установлена главная сцена Camp Jeep, окруженная шатрами с едой и напитками, есть парковка, на которой выстроились фанатские экипажи. Это надо видеть. Тут есть машины как в люксовых комплектациях, так и те аппараты, у которых, кроме подвески с ходами под метр, мотора, трансмиссии, «ковшей» Recaro и гоночного руля, вообще ничего нет. Еще у них есть могучие колеса, как у трактора «Беларусь», а дверей и крыши нет – зачем? И вся эта конструкция в прошлогодней или позапрошлогодней грязи, конечно же. Снаряды не моют.
Фанаты, они же члены европейского «Джип-клуба», съехались в Сан-Мартино-ди-Кастроцца на все готовенькое. Организаторы не мелочились, вложенные деньги видны сразу. Только представьте: над головой у вас плывут кабины подъемника с логотипом Jeep, а вокруг по лесам и горам проложено несколько маршрутов, в том числе и в варианте «Рубикон», который, как известно, является эталоном для вездеходных автомобилей.
В красной зоне
Но мы начнем с асфальта. Начнем с Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Прежде всего – это 710 сил! Только вдумайтесь. «Самый мощный и быстрый серийно производимый внедорожник» всех времен и народов. V8 объемом 6,2 литра и 875 Нм, разгон до «сотни» за 3,5 секунды, максимальная скорость 290 км/ч. Как вам? Желтые тормозные суппорты и чуть более агрессивный фасад по сравнению с «невинным» Grand Cherokee, но это для тех, кто в курсе. Простые налогоплательщики пройдут мимо и не заметят волка в овечьей шкуре.
Но при всей этой неслыханной мощи на асфальте полный стоп после «сотни» наступает всего через 34 с небольшим метра. А еще было очень комфортно на серпантинах. Переход в ручной режим требует сноровки, первые передачи отстреливаются со скоростью болидов Формулы 1 – вы и глазом не успеете моргнуть, как окажетесь в красной зоне, поэтому лучше оставаться в автомате. И главное, четыре выхлопных пушки Trackhawk оглушали Альпы так, что каждый раз, когда я нагонял группу велосипедистов, хотелось просить у них прощения – они с ужасом оборачивались, полагая что за спиной началась третья мировая война.
Можем повторить
Кстати, о войне. Давайте отдадим должное тому, «откуда есть пошла» вся эта внедорожная тема.
Невидимая дверь под сценой Jeep Camp открылась, повалил дым под громкую музыку, и перед публикой появился красавец Wrangler в исполнении «1941» – совместное творение американцев и итальянцев из компании Mopar. Итальянцы умеют, конечно же, добавить шарма. Для бренда эта дата означает появление на свет первых внедорожников Willys MB, прародителей современных джипов. И это главное.
А вообще Jeep Wrangler в последнем поколении мало похож на оригинальную крошку Willys, но с бездорожьем он справится так же легко, да и по городу на нем ездить одно удовольствие – автомобиль культовый, девушки в дорогих кроссоверах мимо не пропустят, взглядом надо полагать. А уж если съехать на обочину, а мы это делали – два варианта системы подключаемого полного привода, дифференциалы блокировки на переднем, заднем мостах и электропривод отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости, – не оставят вас в беде. Сам черт не брат! Но в Тирольских Альпах хватило лишь переключения коробки на полный привод.
Фото: Jeep
Возрождение
Главным виновником торжества в Camp Jeep 2019, тем, кто, как говорят американцы, «украл шоу», был новый Jeep Gladiator. Долгожданный пикап с большим грузовым отсеком и вместительным салоном о четырех дверях. Которые можно снять, как и лобовое стекло.
Первый пикап Jeep появился в 1947 году, а предпоследним был Jeep Comanche. Потом наступил перерыв, и спустя 27 лет бренд возвратил пикап в свою линейку. И это Gladiator, который здесь, в тирольских горах, под мощный рев рока – конечно, пахнуло стариной а-ля Metallica – выкатился на поляну.
Он будет исполнен в трех комплектациях: Sport, Overland и Rubicon. Перед нами был Rubicon. Сиял он, словно девушка месяца из журнала Playboy. Как и девушка месяца, он был без всего, но по-своему: без дверей, крыши и с опущенным лобовым стеклом.
Забросил в кузов сноуборд, горный велосипед и отправился в туман на рассвете? Или просто покружиться летом вокруг Патриков? Если что, длина кузова – 1531 миллиметр, клиренс в версии Rubicon – 283, глубина брода – 762 миллиметра, можно буксировать прицеп весом более трех тонн – неплохо, да?
Уметь отдыхать
Если думаете, что Jeep Camp напоминает слет КСП, при всем респекте, вы ошибаетесь. У меня в распоряжении были мощные «рубиконы» и маршруты по горам, от которых захватывало дух. А по вечерам мы тут не сидели у костра под «дырочку в левом боку». Диджей сотрясал Альпы так, что подбрасывало даже вековые ели. Родная стихия для истинного внедорожника!
Jeep Gladiator Rubicon
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