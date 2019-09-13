Мой вояж на Jeep Camp начался с прилета в Венецию. Тоже, по-своему, город внедорожников, потому что дорог в нем просто нет. И если бы меня ждал красивый деревянный катер с логотипом пятизвездочного отеля, было бы логично. Но в аэропорту Марко Поло меня ждала не гондола, а Jeep Grand Cherokee S Limited.

Текст: Игорь Шеин

Вам ведь знакомо это чувство – когда возвращаешься из дальней командировки, а тебя поджидает на парковке аэропорта твой автомобиль? Хочется, сев за руль, признаваться и признаваться машине в любви – дождалась, родная! Похожее чувство посетило меня, когда я бросил сумку в багажник S Limited.

Машина заметно выделялась скульптурной формой дверей и на ярком солнце поигрывала бицепсами расширенных колесных арок. Монументальный фасад из семи канонических проемов решетки радиатора, узких фар и внушительного воздухозаборника внизу особенно нарядно смотрелся в светло-сером цвете кузова. 20-дюймовые диски с хромированными болтами поддерживали образ. А завершал картину мощно и убедительно, конечно, логотип Jeep на капоте. Это вообще самое главное – есть только Jeep, другие просто повторяют.

Иногда он возвращается. Первый пикап Jeep появился в 1947 году, однако после 1992 года компания решила сделать перерыв. И вот спустя 27 лет пикап снова в строю. Модель назвали Gladiator, продаваться он будет в трех комплектациях: Sport, Overland и Rubicon. Фото: Jeep

Cалон сильно прогрелся, но быстро остыл, стоило лишь активировать «климат», а вентиляция кресел работала настолько лихо, что мне впору было задуматься о судьбе своей поясницы. Кстати, в креслах мгновенно подогревается все, включая подголовники, что будет нелишним в условиях нашей зимы, даже несмотря на глобальное потепление.

А пока мы в Италии, за бортом плюс тридцать пять, под капотом легендарный 5,7-литровый V8 мощностью 352 л.с., и путь мой пролегает в городок Сан-Мартино-ди-Кастроцца, где состоится одно из самых ярких событий для поклонников и владельцев машин с ДНК старика «виллиса» – Camp Jeep 2019, а вместе с тем и три дня приключений.

Новый S Limited оборудован для бездорожья системами с понижающей передачей и контролем тяги на обеих осях, но все это мне, увы, не пригодится. Судя по навигатору, впереди будет только асфальт, а в самом конце пути – красивейшие серпантины в Тирольских Альпах. Меня уже заждался этот самый Сан-Мартино-ди-Кастроцца, спрятанный между вершинами, признанными ЮНЕСКО объектом всемирного наследия.

Все для фанатов

Между Сан-Мартино-ди-Кастроцца и площадкой, где установлена главная сцена Camp Jeep, окруженная шатрами с едой и напитками, есть парковка, на которой выстроились фанатские экипажи. Это надо видеть. Тут есть машины как в люксовых комплектациях, так и те аппараты, у которых, кроме подвески с ходами под метр, мотора, трансмиссии, «ковшей» Recaro и гоночного руля, вообще ничего нет. Еще у них есть могучие колеса, как у трактора «Беларусь», а дверей и крыши нет – зачем? И вся эта конструкция в прошлогодней или позапрошлогодней грязи, конечно же. Снаряды не моют.

Фанаты, они же члены европейского «Джип-клуба», съехались в Сан-Мартино-ди-Кастроцца на все готовенькое. Организаторы не мелочились, вложенные деньги видны сразу. Только представьте: над головой у вас плывут кабины подъемника с логотипом Jeep, а вокруг по лесам и горам проложено несколько маршрутов, в том числе и в варианте «Рубикон», который, как известно, является эталоном для вездеходных автомобилей.

Фото: Jeep

В красной зоне

Но мы начнем с асфальта. Начнем с Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Прежде всего – это 710 сил! Только вдумайтесь. «Самый мощный и быстрый серийно производимый внедорожник» всех времен и народов. V8 объемом 6,2 литра и 875 Нм, разгон до «сотни» за 3,5 секунды, максимальная скорость 290 км/ч. Как вам? Желтые тормозные суппорты и чуть более агрессивный фасад по сравнению с «невинным» Grand Cherokee, но это для тех, кто в курсе. Простые налогоплательщики пройдут мимо и не заметят волка в овечьей шкуре.

Но при всей этой неслыханной мощи на асфальте полный стоп после «сотни» наступает всего через 34 с небольшим метра. А еще было очень комфортно на серпантинах. Переход в ручной режим требует сноровки, первые передачи отстреливаются со скоростью болидов Формулы 1 – вы и глазом не успеете моргнуть, как окажетесь в красной зоне, поэтому лучше оставаться в автомате. И главное, четыре выхлопных пушки Trackhawk оглушали Альпы так, что каждый раз, когда я нагонял группу велосипедистов, хотелось просить у них прощения – они с ужасом оборачивались, полагая что за спиной началась третья мировая война.

Можем повторить

Кстати, о войне. Давайте отдадим должное тому, «откуда есть пошла» вся эта внедорожная тема.

Невидимая дверь под сценой Jeep Camp открылась, повалил дым под громкую музыку, и перед публикой появился красавец Wrangler в исполнении «1941» – совместное творение американцев и итальянцев из компании Mopar. Итальянцы умеют, конечно же, добавить шарма. Для бренда эта дата означает появление на свет первых внедорожников Willys MB, прародителей современных джипов. И это главное.

А вообще Jeep Wrangler в последнем поколении мало похож на оригинальную крошку Willys, но с бездорожьем он справится так же легко, да и по городу на нем ездить одно удовольствие – автомобиль культовый, девушки в дорогих кроссоверах мимо не пропустят, взглядом надо полагать. А уж если съехать на обочину, а мы это делали – два варианта системы подключаемого полного привода, дифференциалы блокировки на переднем, заднем мостах и электропривод отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости, – не оставят вас в беде. Сам черт не брат! Но в Тирольских Альпах хватило лишь переключения коробки на полный привод.

Главным виновником торжества в Camp Jeep 2019, тем, кто, как говорят американцы, «украл шоу», был новый Jeep Gladiator

Серьезный грузовик. В конструкции грузового отсека Gladiator акцент сделан на практичность и универсальность. Поэтому он оснащен подсветкой и встроенными крепежами для фиксации груза. Квадратные блоки фонарей выполнены по светодиодной технологии. Фото: Jeep

Возрождение

Главным виновником торжества в Camp Jeep 2019, тем, кто, как говорят американцы, «украл шоу», был новый Jeep Gladiator. Долгожданный пикап с большим грузовым отсеком и вместительным салоном о четырех дверях. Которые можно снять, как и лобовое стекло.

Первый пикап Jeep появился в 1947 году, а предпоследним был Jeep Comanche. Потом наступил перерыв, и спустя 27 лет бренд возвратил пикап в свою линейку. И это Gladiator, который здесь, в тирольских горах, под мощный рев рока – конечно, пахнуло стариной а-ля Metallica – выкатился на поляну.

Он будет исполнен в трех комплектациях: Sport, Overland и Rubicon. Перед нами был Rubicon. Сиял он, словно девушка месяца из журнала Playboy. Как и девушка месяца, он был без всего, но по-своему: без дверей, крыши и с опущенным лобовым стеклом.

Забросил в кузов сноуборд, горный велосипед и отправился в туман на рассвете? Или просто покружиться летом вокруг Патриков? Если что, длина кузова – 1531 миллиметр, клиренс в версии Rubicon – 283, глубина брода – 762 миллиметра, можно буксировать прицеп весом более трех тонн – неплохо, да?

Уметь отдыхать

Если думаете, что Jeep Camp напоминает слет КСП, при всем респекте, вы ошибаетесь. У меня в распоряжении были мощные «рубиконы» и маршруты по горам, от которых захватывало дух. А по вечерам мы тут не сидели у костра под «дырочку в левом боку». Диджей сотрясал Альпы так, что подбрасывало даже вековые ели. Родная стихия для истинного внедорожника!

Фото: Jeep

Италия внедорожная

Существует заблуждение, что на Апеннинах млеют только от низких спортивных автомобилей. Это не так. Здесь есть фанатский Jeep Club Italia, здесь прекрасно себя чувствует официальный партнер Jeep компания Mopar, которая с помощью аксессуаров наводит на брутальные заокеанские внедорожники итальянский шик и лоск. Есть и другие примеры.

Фото: Jeep

Lamborghini LM002

Дедушка современного кроссовера Urus и первый серийный внедорожник Lamborghini впервые был представлен публике в 1986 году. До этого в 1977 году в рамках программы HMMWV была попытка создания вездехода для американской армии – Lamborghini Cheetah. Ходят слухи, что, учитывая культовый статус LM, компания планирует возродить его в современном варианте.

Bertone Freeclimber

Автомобиль выпускался в двух поколениях с 1989 по 1995 год в Италии с использованием слегка измененного в ателье Bertone кузова японской Daihatsu Rocky и двигателя BMW мощностью 116 л.с. Машина оснащалась подключаемым полным приводом и съемной крышей. Идеальный пляжный автомобиль!

Фото: Jeep

Iveco Massif

Эта немного страшноватая с лица модель появилась 2007 году как совместное детище итальянской Iveco и испанской компании Santana, которая ранее выпускала с англичанами Land Rover Santana. Такая вот глобализация.

Jeep Gladiator Rubicon