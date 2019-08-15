Ключевой фактор снижения

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков впервые в этом году опустилась ниже 7% годовых. По итогам первой декады августа она составила 6,82% годовых — минимального значения с октября прошлого года. Банкиры ожидают, что тренд на сокращение ставок продлится до конца года и остановить его могут только новогодние спецпредложения.

В среду ЦБ обнародовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц. В первой декаде августа средняя максимальная ставка составила всего 6,823% годовых, что меньше показателя третьей декады июля на 0,22 п. п.

Впервые в этом году этот индикатор долгового рынка оказался ниже 7% годовых, более того, это самый низкий показатель за последние десять месяцев, который сравним с уровнем первой декады октября прошлого года (6,8% годовых).

Столь резкое снижение этого показателя за декаду последний раз было зафиксировано в начале марта 2018 года, тогда ставка упала на 0,25 п. п.

Директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что сокращение на 0,2 п. п. за декаду по топ-10 банков — довольно резкое для депозитного рынка. «Сыграли роль и два пересмотра ключевой ставки в июне-июле, и завершение периода пополнения у депозитов, которые можно было под 7,5–8% открыть в начале года у ряда крупных банков»,— уверен он. По данным Frank RG, в начале августа сразу несколько крупных банков (в том числе Альфа-банк и Газпромбанк) снизили ставки по депозитам на 0,1–0,7 п. п. Волна снижения продолжается с начала июля, когда ставки по депозитам снизил Сбербанк.

Влияние ключевой ставки на максимальные ставки по депозитам физлиц выделяют все опрошенные “Ъ” банки.

«В результате основные крупные банки снизили ставки по депозитам как в рублях, так и в долларах»,— заявил директор по сегментам и некредитным продуктам Альфа-банка Алексей Ермаков. «Движение ценовых показателей связано со снижением ключевой ставки ЦБ и конъюнктурой рынка»,— отметили и в ВТБ.

Вместе с тем планомерное снижение показателя началось со второй декады марта этого года, тогда как ЦБ начал снижать ставку в начале лета. К началу весны ситуация на финансовом рынке после турбулентных осенних и зимних месяцев стабилизировалась, и среди участников рынка росли ожидания на скорое снижение ключевой ставки. При этом пик средних по рынку ставок по вкладам также приходится на март. По оценке Банка России средняя ставка по депозитам физлиц на срок до года в марте составляла 6,67% годовых, а в июле снизилась до 6,42% годовых. Средние ставки по вкладам на срок более года в марте равнялись 7,12% годовых, а в июне достигли 6,86% годовых. «Это общая тенденция топ-20 банков: с начала года средняя ставка привлечения постепенно снижалась»,— указывает начальник управления розничных, сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай. Впрочем, по ее мнению, помимо фактора ключевой ставки остается и стратегия «каждого игрока по привлечению пассивов и клиентов».

При условии исполнения прогноза ЦБ по замедлению инфляции, по словам Анны Тугай, тренд на снижение ключевой ставки может продолжиться как стимулирующая мера. Это в свою очередь потянет вниз и ставки по вкладам. До конца года, по оценке Станислава Волкова, вероятно плавное снижение ставок по депозитам физлиц еще на 0,4–0,5 п. п. «Более сильному снижению препятствует сохранение высоких инфляционных ожиданий россиян — когда ставки падают слишком низко, может снизиться объем сбережений и приток депозитов, чего банки стараются избегать»,— уверен он.

Банки также уверены, что тренд на снижение ставок сохранится.

Однако, как отмечают в ВТБ, к концу года «он будет компенсирован сезонными предложениями». По словам госпожи Тугай, «в четвертом квартале есть традиционная сезонность по продвижению сезонных депозитов, которая может сгладить общее снижение». Таким образом, вкладчикам остается надеяться на подарки от банков под Новый год.

Максим Буйлов