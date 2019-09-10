Власти Ленобласти направят 3,4 млрд рублей на обновление водоочистных сооружений

Власти Ленинградской области направят 3,4 млрд рублей до 2024 года на модернизацию, реконструкцию и строительство новых водоочистных сооружений в регионе по программе «Чистая вода».

Как сообщает ТАСС, работы будут выполняться в пяти районах области.

В настоящее время доля населения Ленобласти, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 77,4%. Этот показатели планируется увеличить до 88,7% к 2024 году.

Запланирована реконструкция водоочистных сооружений в Выборгском, Волховском, Лодейнопольском районах, Пашском и Ульяновском сельских поселениях, а в краткосрочной перспективе — в Никольском городском поселении и Красноборском городском поселении Тосненского района области.