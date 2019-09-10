Мэр Воронежа оценил стоимость канатной дороги в облцентре в 350 млн рублей

По информации мэра Воронежа Вадима Кстенина, стоимость канатной дороги в облцентре может составить 350 млн руб. Такие данные чиновник привел 10 сентября на пресс-конференции, посвященной началу архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции развития Петровской набережной. По словам господина Кстенина, дорога могла бы обеспечить пешеходную связь с общественными пространствами, которые находятся наверху набережной. «Я сторонник канатной дороги. Мы уже приглашали специалистов, сделали предварительные трассировки, расчеты. Земельные и другие вопросы еще есть, но это окупаемо и может быть интересным, если мы будем говорить о развитии государственно-частного партнерства », — сообщил господин Кстенин, подчеркнув, что проект должен реализовываться за счет частных инвестиций и будет актуален, только если впишется в общую концепцию.

По предварительному плану, канатная дорога может проходить от Советской площади через Адмиралтейскую и парк «Алые паруса» до ТЦ «Европа» на левом берегу. Идея проработать маршрут канатной дороги была впервые озвучена в конце июня на совещании о развитии Петровского острова и набережной.

Открытый всероссийский архитектурно-градостроительный конкурс на разработку концепции Петровской набережной проводит московское ООО «Агентство стратегического развития «Центр» по заказу областного департамента архитектуры. В соответствии с условиями конкурса участники разработают свои проекты развития территории на 117 га протяженностью 4,5 км между Чернавским и Вогрэсовским мостами. Конкурсные заявки принимаются до 7 октября, 15 октября объявят имена троих финалистов, а победителя определят 10 декабря. Общий призовой фонд конкурса — 2,8 млн руб. Конкурс стал вторым этапом программы развития набережной. В рамках первого компания «Гипрогор» исследовала территорию и разработала три сценария развития набережной.

Подробнее о вариантах развития набережной читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Зодчие прозрели».

Виталий Коцюба