Туруслуги на экспорт

Внутренний туризм в России стабильно растет, на очереди — экспорт туристических услуг.

Эксперты отмечают, что 2018 год для сферы туризма был непростым, платежеспособный спрос на протяжении него продолжал падать. К декабрю в Едином федеральном реестре туроператоров было 4377 организаций, из них более 2500 компаний работало на внутреннем рынке и около 530 занималось организацией выездного туризма. «Укрепившиеся тенденции говорили о том, что в 2019 году на рынке продолжится концентрация. Его и дальше будут покидать те игроки, у которых нет резервов на то, чтобы пережить времена недостаточного спроса. Крупные туроператоры свои позиции укрепят. Им поможет финансовая подушка, более развитые технологии и диверсификация»,— отмечает Александр Сапов, СЕО международного сервиса по бронированию трансферов GetTransfer.com.

Сейчас все больше людей самостоятельно ездит, покупая билеты на самолеты, бронируя отели. «Даже чартерные перелеты теперь доступны к приобретению без помощи агентств, и при этом они не стоят дороже. Отели сами делают пакетные предложения с конкурентными ценами, забирая заработок туроператоров и агентств. Конечно же, останется часть людей, которая захочет по старинке прийти в агентство, полистать каталоги и поговорить с менеджером, но это будут единицы, а основные массы уйдут в онлайн. В связи с этим в перспективе только снижение рынка туруслуг и разорение многих агентств. Некоторые из них сейчас переходят в иммиграционный и визовый бизнес»,— говорит Юрий Моша, учредитель международной компании «Второй паспорт».

Общее количество выезжавших за границу туристов в 2018 году составило примерно 44,7 млн человек. Из них в дальнее зарубежье совершено около 31 млн поездок. При этом темпы прироста числа покупок таких туров упали в сравнении с 2017 годом впятеро, а в 2019 году тенденция продолжилась. Падение интереса к зарубежью частично компенсируется за счет внутреннего туризма: его показатели в 2018 году заметно подросли — на 8–10%, приводит статистику GetTransfer.com. По оценкам Министерства экономического развития РФ, объем внутреннего туристического рынка составляет $70 млрд. В 2019 году ожидается, что темпы роста сохранятся на уровне 10–15%.

В 2018 году из-за чемпионата мира в Россию приехало много иностранцев. «Туристический поток вырос примерно на 10%, до 25,5−26,8 млн человек, прежде всего благодаря проведению в России чемпионата мира по футболу»,— отмечает Кирилл Иртюга, генеральный директор УК «РосинвестОтель».

Внутренний туризм

«В России по итогам 2018 года 55 млн человек занимались внутренним туризмом, то есть 38% населения страны. Внутренний туризм стабилизировался, и внутренние турпотоки просто перераспределяются в наиболее привлекательные места. Так, в Крым по сравнению с 2017 годом поехало отдыхать почти на 30% туристов больше. Самыми популярными регионами у туристов уже который год становятся Краснодарский край, Подмосковье и Крым. На длинные выходные с экскурсиями ездят в Москву, Питер, Сочи и Казань, а также в города "Золотого кольца", которые постепенно приводят в порядок»,— делится Анна Виноградова, президент НКО по защите интересов туристов и собственников таймшер-продуктов «Рустайм».

По мнению Наталии Беляковой, эксперта РЭЦ, партнера Центра территориального маркетинга, доцента НИУ ВШЭ, внутренний туризм в России стабильно прибавляет несколько процентов в год на протяжении нескольких лет. «В немалой степени это связано с тем, что из поля потребительского выбора россиян, ввиду продолжающегося пятый год снижения доходов, выпадают зарубежные локации. Даже среднестатистический москвич — бессменный лидер страны по отпускному бюджету — планирует выделить на отдых не более 30 тыс. рублей»,— указывает эксперт.

«При этом две большие проблемы туризма России — дорожная и гостиничная — постепенно решаются. Дороги становятся все лучше, предложения по номерному фонду — разнообразнее. Над другими проблемами — уровнем услуг, развитием развлекательной, культурной инфраструктуры и событийного туризма — еще предстоит работать. Решить эти проблемы призвана федеральная программы развития внутреннего и внешнего туризма, которая будет работать до 2025 года. В рамках программы в 17 регионах России начали создавать туристские кластеры, но ни один пока не достиг запланированных результатов»,— говорит госпожа Виноградова.

«Сделать выбор в пользу отечественных курортов мотивирует и прогресс индустрии гостеприимства в части сервиса — стимулом выступает грядущая тотальная классификация средств размещения. В головах барьеров уже (или почти) нет — сказывается активная популяризация внутреннего туризма. Также рынок позитивно реагирует на любое субсидирование внутренних авиаперевозок. Это реальный аргумент "за" при выборе между путешествием за границу и внутрироссийским. Конечно, когда этот выбор возможен, ведь с учетом невыездных категорий загранпаспорт имеют всего 30% россиян»,— добавляет Наталия Белякова.

Как отмечает эксперт, в борьбу за внутреннего туриста включились регионы. С их стороны наметился запрос на содержательные решения в области создания работающих брендов с таргетом на внутренний рынок. Положительную динамику внутреннего туризма можно ожидать в случае развития региональных cобытий-магнитов, рассчитанных, в том числе, на туристов. Сегодня страну охватила волна гастрофестивалей, крепнет реконструкторское движение, появляются музыкальные и спортивные ивент-бренды. Этап бурного роста преодолеют немногие сильнейшие — события, имеющие ценность для конкретных сообществ, групп потребителей и системно интересные бизнесу. Вокруг городов-миллионников оживают туристические программы-спутники. Их диапазон варьируется от маятниковых экскурсий одного дня до двух-трехдневных туров, куда горожане отправляются на собственном автотранспорте.

«На этом рынке групповой сегмент окончательно уступил место индивидуальным туристам, прокладывающим свой путь и выбирающим аттракции с помощью туристических приложений, бронирующим услуги онлайн в процессе маршрута. Здесь начинают и выигрывают продвинутые регионы, имеющие детальное представление о сценариях поведения разных категорий туристов»,— высказывается госпожа Белякова.

Под знаком ЧМ

Несмотря на свое развитие, сейчас внутренний сегмент не обеспечивает радикального роста доходности от туризма. «Даже в Сочи и Крыму она колеблется в районе 3–5% от ВРП, что несравнимо с показателями регионов европейских стран — лидеров туризма. Именно поэтому одним из приоритетов является развитие въездного туризма. Экспорт туристических услуг пока распределен крайне неравномерно: более 70% его объема в денежном выражении приходится на Москву и Санкт-Петербург. С улучшением прямого международного сообщения растет доля Сочи. Остальная страна "выпадает" из зоны видимости зарубежных туристов, исключая отдельные устоявшиеся маршруты вроде "Золотого кольца" и путешествия по Транссибу. "Кольцо Боспорского царства", "Серебряное ожерелье" и другие маршруты федерального значения пока далеки от повторения этого успеха. Именно сейчас — отличный период для выполнения прошлогодних майских распоряжений президента по порядковому увеличению экспорта услуг, в том числе туристических. К 2024 году объем экспорта услуг по статье "Поездки" должен составить $15,5 млрд; в настоящий момент он менее $10 млрд»,— поясняет госпожа Белякова.

2019 год прошел под знаком послевкусия чемпионата мира. «Во-первых, он стимулировал потребительский интерес к России в целом и спровоцировал отложенный спрос. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в первом полугодии в Россию было совершено почти 2 млн поездок с целью туризма — это на 25% больше, чем за тот же период 2018 года. Последний раз сопоставимая динамика наблюдалась на рынке в 2012 году. Глобальная аналитика бронирований Amadeus фиксирует еще более впечатляющие данные: по сравнению с аналогичными месяцами 2018 года увеличение международных прибытий в Россию составило +158% в апреле и рекордные +280% в мае. Интересно, что максимальный прирост визитов в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Италия (725%), Швеция (409%) и Южная Корея (281%). Стабильными лидерами въездного туризма в РФ по финансовым показателям являются Германия, Китай, США, Израиль и Франция; по числу прибытий — Китай, Германия, Южная Корея и США»,— приводит данные эксперт.

«Второе важное следствие ЧМ, повлиявшее на российскую туриндустрию в 2019 году,— оценка реальных потребительских запросов туристов, рост стратегической клиентоориентированности отрасли. Так, успешная практика Fun ID ускорила вопрос введения электронных виз. Как показывает мировая практика, упрощение визового режима увеличивает поток в страну в среднем на 30–50%. Возможность быстрого оформления доступа работает вкупе с развитым авиасообщением. Вместе с тем наряду с наращиванием турпотока необходимо сконцентрироваться на его качественных показателях: туристов из каких стран мы хотим видеть? Сегодня средний чек зарубежного туриста в России не превышает $500 (среднемировой показатель трат международного туриста — $1 тыс.), что ставит задачу развития качественного туризма.

Чемпионат мира — тот туристический хайп, который мечтает поймать каждая дестинация. От того, насколько долго мы сможем держать на высоте поднявшуюся волну интереса, зависит долгосрочный маркетинговый успех России и на международном рынке экспорта туристических услуг, где доля России, по разным оценкам, не превышает 2%»,— заключает госпожа Белякова.

Ксения Потапова