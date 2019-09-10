Краснодарский край вошел в число лидеров по страхованию сотрудников

На Кубани компании малого и микробизнеса все чаще страхуют своих сотрудников. На предприятия края приходится 5,6% от совокупного числа страховых контрактов. Активнее всего к такому виду страхования прибегают малые предприятия, работающие в сфере торговли. Такие данные публикуют Сбербанк и СК «Сбербанк страхование жизни».

Также в числоо лидеров по страхованию сотрудников вошли компании малого и микробизнеса Москвы (10,6%), Краснодарского (5,6%) и Пермского края (4,1%). По расходам на страховые контракты в выручке компаний Краснодарский край находится на четвертой позиции.

Отмечается, что крупнейшая выплата страховщиков в первом полугодии 2019 года составила 1 млн руб. в связи с уходом из жизни застрахованного работника в Ростовской области.

«Картина изменяется принципиально, если оценить долю расходов на страховые контракты в выручке компаний. В лидеры в таком случае выходит производственный сектор, в частности производство одежды с показателем 2,71%, а также отрасли с высокой значимостью человеческого капитала, например правовая деятельность и бухгалтерский учет (2,22%). Это может быть связано со сложностью замены сотрудника, на время потерявшего работоспособность», - комментируют в «Сбербанк страхование жизни».

Дмитрий Михеенко