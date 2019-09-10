Николай Цуканов признал низкую явку на выборах в УрФО

Уральский представитель президента РФ Николай Цуканов признал низкую явку на выборах, которые прошло в Уральском федеральном округе (УрФО) 8 сентября. «Явка избирателей в этом году составила 36,4% по УрФО. Ниже, чем в сентябре 2018 года — 38%, и ниже, чем в 2017 году — 43%»,— отметил господин Цуканов на совещании, посвященном итогам единого дня голосования. Более 40% явка была на выборах в Курганской и Челябинской областях. «Крайне низкой явка оказались в Свердловской и Тюменской областях, где проходили довыборы в законодательные органы субъектов — 13,1% и 12,1% соответственно»,— отметил полпред.

Для привлечения избирателей в Курганской области избирательными комиссиями и органами власти было организовано музыкальное сопровождение выборов. «Были открыты выставки, ярмарки, показывали кино и всем желающим предоставлялись медицинские консультации»,— рассказал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. В Челябинской области, по словам председателя регионального избиркома Сергея Обертаса, голосующим раздавались купоны на билеты в кино, а также футболки, силиконовые браслеты и значки с символикой избирательных кампаний.

По мнению Николая Цуканова, одной из причин низкой явки стала хорошая погода в единый день голосования: «По каким-то причинам выборам люди предпочли хорошую погоду и приусадебные участки». Полпред настоял на донесении важности участия граждан в выборах любого уровня и обеспечении своевременного информирования избирателей о выборах. «В целом выборы прошли на высоком уровне. Кандидаты не проводили чернушные выборные кампании, а предлагали свои программы. Это репетиция перед выборами в Госдуму в 2021 году. Просьба учесть замечания и недоработки, чтобы в следующий раз подготовиться более качественно»,— сказал он.

Подробнее о результатах выборах в Свердловской области — в материале “Ъ-Урал” «“Единая Россия” снова чемпион»

Анастасия Реутова