Белгородское следственное управление СКР возглавит экс-руководитель тверского Станислав Захаров

7 сентября президент РФ Владимир Путин отправил в отставку ряд высших должностных лиц в правоохранительных органах, подписав соответствующий указ №425, а также произвел ряд новых назначений. В частности, он назначил на пост руководителя следственного управления следственного комитета (СКР) по Белгородской области бывшего первого замруководителя СКР по Тверской области Станислава Захарова, возглавляющий ведомство в статусе и.о. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в СКР по Белгородской области. «Издан указ президента, президент его назначил. На основании этого указа должен быть приказ председателя следственного комитета, поэтому с какого числа он вступит в должность, мы пока не знаем»,— отметили в ведомстве.

Полковник юстиции Станислав Захаров родился в 1972 году. Начал карьеру в органах прокуратуры Саратовской области, затем работал в надзорных ведомствах Волгоградской и Астраханской областей — вплоть до 2011 года. С 2011-го начал работать в СКР — сначала на посту замруководителя управления ведомства по Астраханской области, затем с 2013-го возглавил аналогичное управление в Тверской области.

Напомним, прежний глава белгородского СКР Александр Сергеев был освобожден от должности Владимиром Путиным в апреле 2018 года. Он занимал эту должность с 2007 года.

О том, кого еще назначил Владимир Путин, — в публикации “Ъ” «Президент поменял генералов».

Мария Старикова, Андрей Прах