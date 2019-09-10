Президент России отправил в отставку главу полиции Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин в минувшую субботу отправил в отставку ряд высших должностных лиц в правоохранительных органах, подписав соответствующий указ №425, а также произвел новые назначения. По данным источников “Ъ-Черноземье”, в итоге своих должностей почти тридцать генералов и полковников, в числе которых оказался и начальник управления МВД по Липецкой области генерал Михаил Молоканов. В полиции эту информацию не комментируют.

Владимир Путин назначил Михаила Молоканова главой УМВД по Липецкой области 31 декабря 2014 года. Ранее господин Молоканов работал заместителем главы ГУ МВД по Волгоградской области. Михаил Молоканов родился в 1970 году. Всю карьеру в полиции с 1996 года провел в Волгоградской области, где начинал оперуполномоченным, работал в структуре управления собственной безопасности и в итоге дослужился до заместителя начальника. По данным Telegram-канала «Незыгарь», причиной увольнения господина Молоканова послужило «ухудшение показателей работы управления», а также «связь с экс-главой следственного управления СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым», которого подозревают в организации поджога (ст. 205 УК) осенью 2016 года дома семьи местного губернатора Андрея Бочарова.

По данным источников “Ъ-Черноземье”, исполняющим обязанности руководителя УМВД по Липецкой области назначен замначальника управления Дмитрий Смольняков, возглавляющий также следственное управление региональной полиции. На этом посту он работает с апреля 2017 года. С 2011 по 2017 годы также работал в Волгоградской области в долности замначальника ГСУ — начальника организационно-контрольного управления ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

О том, кого еще отправил в отставку Владимир Путин, — в публикации “Ъ” «Президент поменял генералов».

Мария Старикова, Андрей Прах