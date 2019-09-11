Застройщику прописали общий режим

Челябинский областной суд изменил квалификацию преступления и ужесточил наказание бывшему генеральному директору ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» Владимиру Рожкову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за то, что обманул 100 дольщиков на сумму более 100 млн руб. Прокуратура добилась, чтобы его на четыре года отправили в колонию общего режима, а не в колонию-поселение на три года, как было решено ранее. В мэрии Миасса рассказали, что проблемный дом №16 по улице Спортивной будет достраиваться за счет фонда «ДОМ.РФ».



Суд апелляционной инстанции изменил приговор бывшему генеральному директору ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» («ЖИК») Владимиру Рожкову в сторону ужесточения наказания. Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство добилось, чтобы срок лишения свободы был увеличен до четырех лет (суд первой инстанции в июне приговорил его к трем годам), а колонию-поселение заменили колонией общего режима. Также пересмотрена квалификация преступления: статья «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) заменена на «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее суд установил, что в 2013–2016 годах подсудимый являлся гендиректором ООО «ЖИК», которое строило многоквартирный дом №16 на улице Спортивной в Миассе. При возведении дома Владимир Рожков привлек деньги 100 дольщиков на сумму более 145 млн руб. Затем, действуя в своих интересах, направил более 81 млн руб. на расчетные счета коммерческой организации как оплату работ и услуг для строительства других объектов, а 28 млн руб. перечислил «по кредитным обязательствам других лиц». Чтобы скрыть факт хищения средств дольщиков и нецелевого использования, мужчина подписал заведомо невыгодное для компании и безденежное дополнительное соглашение об увеличении арендной платы за земельный участок и заключил фиктивные договоры беспроцентного займа на 47 млн руб. Нецелевое расходование денежных средств свыше 109 млн руб., полученных от участников долевого строительства, привело к неплатежеспособности компании, которая в итоге заморозила стройку. При этом общая стоимость фактически выполненных работ по строительству дома составила всего 35,2 млн руб.

С 2015 года стройка 10-этажного дома №16 по улице Спортивной в Миассе замерла на уровне трех–четырех этажей. Как сообщила “Ъ-Южный Урал” заместитель главы Миасса по имущественному комплексу Мария Бруль, в городе считаются проблемными дома застройщиков «ЖИК» и «Аркона». По ее словам, для объектов «ЖИК» инвестор не найден, но, согласно новому закону о поддержке дольщиков, дом можно будет достроить через фонд «ДОМ.РФ». «По “Арконе” идут судебные разбирательства, застройщик ликвидирован, директор в тюрьме, выплачивает компенсацию дольщикам. Инвестора нет, и под поддержку фонда в силу закона этот объект не попадает»,— добавила Мария Бруль.

Дольщики опасаются, что миасский недострой окажется в числе последних в очереди на получение финансирования фонда «ДОМ.РФ». «Прежний губернатор Борис Дубровский говорил, что дом будет достраивать ЮУ КЖСИ. Пришел Алексей Текслер, сказал, что это незаконно. На заседании последней рабочей группы в июне нам сказали, что будут достраивать за счет “ДОМ.РФ”. Но как эта очередь будет формироваться, нам не сказали, сколько это займет времени. Скорее всего, сначала будут в Челябинске уменьшать количество обманутых дольщиков, а потом в самую последнюю очередь пойдем мы»,— высказал предположение участник инициативной группы дольщиков Артур Халиков.

Процедура наблюдения в ООО «ЖИК» была введена в 2017 году. В мае 2019 год компания была признана банкротом, началось конкурсное производство. Крупнейшими кредиторами являются ООО «НБМ-Центр» с требованиями в размере 70,3 млн руб. и ПАО «Сбербанк России» с иском на 54,5 млн руб. При этом «НБМ-Центр» сам сейчас находится в процедуре банкротства. Отметим, согласно информации в базе «СПАРК-Интерфакс», «ЖИК» и «НБМ-Центр» в 2016 году были объединены общим руководством, их директором был Денис Климкин. До этого директором и учредителем «Жилищной инвестиционной корпорации» выступал Владимир Рожков, «НБМ-Центром» руководил бизнесмен Константин Бондарев (скончался в 2014 году), а после — его супруга Людмила Морозова. Позже Денис Климкин был назначен генеральным директором челябинского ООО «Речелстрой», заморозившего строительство нескольких домов в микрорайоне «Чурилово LakeCity» (более 2 тыс. дольщиков).

В деле о банкротстве в качестве кредиторов значатся два десятка дольщиков. Они предъявляют требования по возмещению нанесенного ущерба в размере от 500 тыс. до 1,5 млн руб. Оценка имущества должника пока не проводилась. В материалах дела есть информация о том, что у ООО «ЖИК» есть непогашенная дебиторская задолженность от компании ООО «ПромИнвест» на сумму 80,6 млн руб.

Карина Кальярова