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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инаугурация губернатора Курской области назначена на 16 сентября

Церемония инаугурации избранного в единый день голосования 8 сентября главы Курской области Романа Старовойта назначена на 16 сентября, сообщил “Ъ-Черноземье” источник в обладминистрации. Роман Старовойт, напомним, набрал 81,07% по результатам обработки 99,91% протоколов УИК. Его конкуренты омбудсмен Владимир Фирсов (КПРФ) и депутат Владимир Федоров (ЛДПР) едва преодолели пятипроцентный барьер, получив 5,65 и 5,45% голосов избирателей соответственно, а другие кандидаты в губернаторы региона не набрали и 5%: за Татьяну Черникову от Партии зеленых отдали голоса 3,3% избирателей, за Николая Карцева от «Справедливой России» — 3,01%. Итоговая явка составила 41,5%.

Подробнее об итогах губернаторских выборов в макрорегионе — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова, Андрей Прах


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