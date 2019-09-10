Суд возбудил банкротное дело в отношении структуры липецкой девелоперской «Глобус групп»

Арбитражный суд Липецкой области принял заявление о признании банкротом липецкого ООО «Глобус-98», входящего в девелоперскую «Глобус групп» Ольги Коротких. Соответствующее исковое заявление подало ООО «Липецкая строительно-монтажная компания» (ЛСМК). Сумма задолженности не уточняется. Временным управляющим ЛСМК просит утвердить Филиппа Киселева, следующее заседание назначено на 30 октября.

Согласно рейтингу Единого реестра застройщиков, «Глобус групп» — четвертый по объему возводимого жилья девелопер в Липецкой области (7,7% рынка). Общий объем жилья, возводимого группой, составляет 65,6 тыс. кв. м. Основной проект ООО «Глобус-98» — застройка микрорайона Елецкий в Липецке, компания расселяет там 21 дольщика дома №II-15.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «Глобус-98» принадлежит Глебу Колпакову, брату гендиректора ООО «Глобус групп» Антона Колпакова. Ранее гендиректором «Глобус-98» была Ольга Коротких, а единственным владельцем — Михаил Кирин. Выручка по итогам 2017 года составила 6,6 млн руб., чистый убыток — 8 млн руб. Более поздние финпоказатели не раскрываются. Гендиректор — Владимир Дятчин.

Мария Старикова