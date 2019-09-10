Министр национальной политики Удмуртии прокомментировала самоподжог активиста у здания госсовета

Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова прокомментировала самоподжог заслуженного деятеля науки Удмуртии и активиста удмуртского движения Альберта Разина. Об этом она сказала медиа-порталу «Национальный акцент».

«Альберт Разин был горячим сторонником идеи возвращения к традициям, к жизни в древнеудмуртской общине. Именно в общинности он видел перспективы и выживание народа, не принимал современные формы, близкие для молодежи. Он хотел убедить молодежь вернуться к истокам и традиционному общинному образу жизни. Недавно он ездил в Вавожский район, где будет праздник в следующем году, убеждал местную администрацию, что Гербер должен быть в традиционной манере, без всяких современных форматов, так как это было в древности»,— отметила госпожа Буранова.

Министр добавила, что никаких чрезвычайных ситуаций с языковой политикой в республике в последнее время не возникало, наоборот, на всех уровнях идет активная работа, в том числе над сохранением языка в современных молодежных форматах.

Напомним, что следственное управление СК по Удмуртии начало проверку «по факту самосожжения» Альберта Разина 1940 года рождения. Инцидент произошел 10 сентября около 9:45 у здания госсовета республики, где он проводил пикет перед началом очередной сессии. Пострадавший был введен в состояние медикаментозного сна, но позже скончался. Альберт Разин известен как председатель общественного отделения удмуртских ученых, который ратовал за сохранение удмуртского языка.