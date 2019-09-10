Землю воронежского «Парк А» в Татарстане попытаются продать с дисконтом

Имущество ООО «Парк А», строившего логистический комплекс на территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем, в очередной раз выставлена на торги со снижением цены. Согласно сообщению организатора торгов ООО «Стандарт», новые торги объявлены в связи с несостоявшимся 4 сентября аукционом по причине отсутствия заявок. На продажу единым лотом выставляетсяземельный участок для размещения складского комплекса площадью 242,8 тыс. кв. м в Республике Татарстан, ограждение участка, нежилое одноэтажное помещение проходной площадью 22 кв. м, бытовка и бетонные сваи. Участок является предметом залога банка «Траст». Начальная цена продажи составляет 141, 9 млн руб. Ранее лот пытались продать за 157,6 млн руб.

Напомним, арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Парк А» в марте 2018 года. Процедуру банкротства инициировало казанское ООО «Строительная компания "Экострой"» из-за долга 22,69 млн руб.

Мария Старикова