Смольный заинтересовался корейским опытом в направлении «Умный город»

Власти Петербурга заинтересованы в апробировании корейского опыта по направлению «Умный город». Речь, в частности, идет об использовании «умных» светофоров, строительстве многоуровневых парковок в условиях ограниченной территории, а также в реализации проекта навигации с использованием радиомаяков. Об этом по итогам рабочей встречи с генеральным консулом Республики Корея в Петербурге господином Квон Дон Соком заявил вице-губернатор города Олег Марков, сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме этого, власти Петербурга намерены сформировать с корейскими коллегами рабочую группу для взаимодействия в транспортной и туристической отраслях, а также в сфере культуры, спорта и здравоохранения. Интересен Петербургу и опыт корейских коллег в развитии медицинского и круизного туризма, в том числе строительство инфраструктуры причалов для речных круизных судов. Одновременно с этим господин Марков сообщил, что Санкт-Петербургский государственный университет готов выступить партнером в открытии Центра изучения русского языка в Инчхоне.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Кронштадте в честь корейского города-побратима Петербурга назвали новый сквер, расположенный в створе Цитадельского шоссе и улицы Зосимова.