В Петербурге дали названия новым садам и бульварам

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга утвердила названия для 37 безымянных объектов зеленых насаждений. Новые имена обрели скверы и сады во Фрунзенском, Пушкинском, Калининском и других районах города.

Так, на карте Петербурга между проспектом Обуховской Обороны и Невой появится бульвар Ленинградских Мукомолов. Он увековечит память о работниках Ленинградского комбината хлебопродуктов имени С.М. Кирова, которые оставались на своем посту всю блокаду.

Официальное название — Инчхон — получил сквер, открытый в Кронштадте осенью прошлого года. Он находится в створе Цитадельского шоссе и улицы Зосимова, а площадь его составляет 1,8 га.

«Сквер выходит на Финский залив и удачно вписывается в историческую застройку Кронштадтской крепости,— считает член городской топонимической комиссии Алексей Цивилев. — Теперь он носит имя города-партнера Санкт-Петербурга в Южной Корее — Инчхон».

Сквер на пересечении Морской набережной и набережной реки Смоленки назвали в честь поэта и драматурга Александра Володина. Именно в Петербурге он выпустил свой первый сборник и начал работать над такими известными пьесами как «С любимыми не расставайтесь» и «Дульсинея Тобосская».

А сквер имени советского футболиста и комментатора Виктора Набутова появится на Кемской улице Крестовского острова. В Великую Отечественную футболист командовал бронекатером, воевал на Ораниенбаумском плацдарме. В 1942 году он участвовал в «блокадном матче» между «Динамо» и командой Металлического завода.

Анжела Патракова