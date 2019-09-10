Структура холдинга «Дамате» подала на банкротство оптовика «Индюшкина»

Пензенское ООО «Новые фермы» направило в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банкротом ООО «БПК-трейдинг» — оптовой структуры холдинга «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК, работал под брендом «Индюшкин») предпринимателей Марселя Юсупова и Дамира Камилова. БПК признан банкротом, равно как и его совладельцы. «Новые фермы» ранее отсудили в арбитражном суде с «БПК-трейдинг» 7,8 млн руб. задолженности по договору купли-продажи мясопродуктов от января 2017 года. Компания задолженность не вернула.

ООО «БПК-трейдинг» образовано в декабре 2015 года. Зарегистрировано по адресу уфимского ТРК «Иремель», принадлежащего Марселю Юсупову. 100% уставного капитала «БПК-трейдинг» владеет, по данным Kartoteka.ru, физлицо Юрий Панов.

Ирина Самойлова