Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью

Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. В проекте отзыва кабмина говорится, что предлагаемый проектом подход «не позволит достичь целей, заявленных в пояснительной записке», сообщает «Интерфакс». Правительство также не поддержало изменения в ст. 82.1 УК РФ (отсрочка отбывания наказания больным наркоманией), поскольку это «может привести к дополнительным расходам бюджетной системы РФ, однако это не отражено в экономическом обосновании к законопроекту».

Проект закона разрабатывался в весеннюю сессию. Документом, в частности, предлагается снизить наказание за «незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере», с трех—десяти лет до двух—пяти лет. За эти же деяния в особо крупном размере документ предлагает смягчить санкции с десяти лет лишения свободы до пяти.

Активное обсуждение «антинаркотической» статьи началось после задержания журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие освободило его от уголовной ответственности, поскольку не нашло доказательств вины, были уволены два генерала полиции. МВД дало обещание жестко наказывать устраивающих провокации с наркотиками сотрудников.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин дал поручение думским комитетам провести анализ правоприменения 228-й (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303-й (фальсификация доказательств) статей УК РФ. Позже во время прямой линии президент России Владимир Путин сказал, что не видит смысла в либерализации «антинаркотической» статьи. Его позицию поддержала председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

О том, почему Владимир Путин отказался от либерализации в этой сфере,— в материале “Ъ FM”.