Матвиенко выступила против либерализации антинаркотической статьи

Спикер Совета федераций Валентина Матвиенко высказалась категорически против либерализации антинаркотического законодательства. Напрямую госпожа Матвиенко не сослалась на историю журналиста Ивана Голунова, однако отметила, что неправильно, когда из-за «той или иной ситуации меняют законодательство».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что она поддерживает ужесточение наказания за подбрасывание наркотиков. «Подбрасывать наркотики, заниматься фальсификацией тоже тяжкое преступление, недопустимо, здесь я бы усилила наказание до максимально возможного»,— сказала госпожа Матвиенко журналистам в Женеве (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, обсуждение «антинаркотической» статьи активизировалось после резонансного задержания Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. После этого дела были уволены два генерала полиции.

После этого МВД пообещало жестко наказывать полицейских, которые устраивают провокации с наркотиками. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение думским комитетам провести анализ правоприменения 228-й (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303-й (фальсификация доказательств) статей УК РФ. Однако во время прямой линии Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в либерализации статьи 228 УК РФ.

О деле Ивана Голунова — в материале “Ъ”.