Строительство саратовского пляжа ведется с отставанием от графика

Строительство городского пляжа в Саратове затягивается. Это стало известно во время визита на объект губернатора Валерия Радаева. Он посетил строительную площадку новой набережной от улицы Шелковичной до 2-й Садовой 9 сентября.

Подрядчик рассказал, что в настоящее время проведены расчистка берег, началась установка новых свай, планируется строительство мола. В этом году строители должны сделать шпунтовую стенку, произвести отсыпку песком, в следующем – приступить к благоустройству территории.

Работы по молу планируется завершить к 15 октября, основной объем будет выполнен с воды.

Губернатор раскритиковал темпы работ, поскольку имеется отставание от графика.

Заместитель председателя облправительства Роман Бусаргин заверил его, что работы будут вестись в соответствии с графиком с 1 октября, когда будут поставлены необходимые материалы.

Марина Ковалева