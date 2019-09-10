Дима Билан извинился перед самарцами за выступление в нетрезвом состоянии

Певец Дима Билан признал, что выступил перед жителями Самары на праздновании дня города 8 сентября в нетрезвом состоянии. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram, извинившись публично.

Многочисленные зрители концерта заподозрили Диму Билана в неготовности выступать, поскольку певец вел себя на сцене странно и не попадал в ноты.

«Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретив друзей в гримерке и вообще в отеле, выпил коньяк, не рассчитал. Совершенно не рассчитал, поскольку я веду здоровый образ жизни и давно общаюсь с диетологом»,— заявил артист в Instagram.

Дима Билан пообещал, что выступит снова в Самаре с качественным концертом. Также он выразил желание подарить городу детскую площадку и закупить оборудование для детской больницы.

Андрей Сазонов