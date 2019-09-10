Новейшие медицинские и промышленные разработки покажут на форуме «Технопром»

Участники «Технопрома» смогут найти инвесторов и поделятся опытом внедрения новейших разработок

Седьмой международный форум технологического развития «Технопром» примет порядка 8000 участников, в том числе 12 иностранных делегаций из Китая, Индии, Малайзии, Германии, Франции, Кореи, Вьетнама и других стран. На площадках форума пройдут мероприятия в 90 деловых форматах, на них выступят более 500 спикеров. Выставка «Технопром–2019» представит работу 70 компаний.

В числе совместных мероприятий с зарубежными партнерами пройдут международный научный симпозиум СО РАН и НАН Беларуси «Технологии высших укладов» о применении достижений фундаментальной науки в области генетики, генной инженерии, информатики, материаловедения в реальном секторе экономики; российско-французский диалог «Индустрия будущего»; дискуссия «Сибирь – Мумбаи: открытый диалог по инновационному сотрудничеству» и т.д.

Участники форума обсудят пути внедрения проектов «Умный город», познакомятся с реальными кейсами по цифровизации промышленных предприятий, узнают, в каких сферах производства и услуг могут применяться глубинные нейронные сети, как в дальнейшем будут развиваться наукограды и инновационные кластеры, рассмотрят последние достижения в биоинформатике и медицинских технологиях.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Жукова, цель форума — содействие технологическому лидерству России за счет углубления национальной и международной кооперации в сфере науки и высоких технологий. «Основное содержание повестки будет связано с обсуждением хода реализации национальных проектов, нацеленных на прорывное научно-технологическое развитие страны»,— прокомментировал он.

Мероприятиями-спутниками «Технопрома» станут Сибирская венчурная ярмарка и Сибирский форум «Индустрия информационных систем» (СИИС). По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, в экспозиции Сибирской венчурной ярмарки примут участие около 30 инновационных компаний преимущественно технологических секторов. Их деятельность связана с биомедицинскими технологиями, энергосбережением, робототехникой, информационными технологиями. Участниками ярмарки станут действующие инвесторы, представители федеральных институтов развития, предприниматели технологического сектора, эксперты в области привлечения инвестиций.

Главная тема форума СИИС — развитие экспорта IT*-услуг и информационных технологий для науки и образования. Так, в числе прочего, участники представят разработки в области анализа научных данных и IT-инфраструктуры для проекта «Академгородок 2.0».

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*ИТ-услуг