К 2035 году ветряная и солнечная электрогенерация станут выгоднее газовой

Американская исследовательская организация Rocky Mountain Institute (RMI) выпустила прогноз, согласно которому к 2035 году в США электрогенерация при помощи таких альтернативных возобновляемых источников, как ветер и солнце, должна стать выгоднее газовой.

Проанализировав постоянно снижающиеся издержки при солнечной и ветряной электрогенерации и сопоставив ее с динамикой стоимости управления уже существующими газовыми электростанциями и строительства новых станция на территории США, специалисты RMI сочли, что уже после 2025 года строительство 90% новых газовых электростанций обойдется дороже строительства солнечных и ветряных электроустановок совокупной мощности, а полностью невыгодными по сравнению с солнечными и ветряными газовые станции окажутся еще через десять лет. При этом RMI отмечает, что инвесторы продолжают инвестировать крупные средства в строительство новых газовых электростанций: в соответствии с уже обнародованными планами только к 2025 году в эту отрасль будет вложено порядка $70 млрд, а еще $30 млрд — в возведение соответствующей межрегиональной газовой инфраструктуры.

Евгений Хвостик