У АСВ запросили расчеты

Правительство готово поддержать законопроект по распространению системы страхования вкладов на отдельные категории юрлиц и физлиц, если новация не окажется слишком дорогой для Фонда страхования вкладов. В АСВ уверены, что влияние новации будет незначительным. В банках же опасаются, что принятие закона существенно увеличит их взносы в фонд.

Правительство РФ намерено затребовать у депутатов Госдумы детальные расчеты к законопроекту, который расширяет категории застрахованных. Об этом в понедельник сообщил “Ъ” замминистра финансов Алексей Моисеев. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил “Ъ” эту информацию. Речь идет о депутатском законопроекте, внесенном в Госдуму в июле.

Согласно документу, право на страховое возмещение планируется предоставлять садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, товариществам собственников жилья, гаражным и гаражно-строительным кооперативам, жилищным и жилищно-строительным кооперативам, казачьим обществам, общинам коренных малочисленных народов РФ, религиозным организациям, некоммерческим организациям — исполнителям общественно полезных услуг. Страховое возмещение по ним будет 1,4 млн руб. Кроме того, граждане в течение трех месяцев с момента продажи недвижимости будут иметь право на страховое возмещение до 10 млн руб. Также на повышенное страховое возмещение смогут рассчитывать получившие наследство, возмещение ущерба и т. д.

Алексей Моисеев рассказал “Ъ”, что Минфин хотел бы видеть, как повлияет принятие законопроекта на Фонд страхования вкладов. Анатолий Аксаков сообщил “Ъ”, что официальный отзыв правительства на законопроект пока не поступал. Ранее, в августе, с критикой документа выступало Минэкономики, в свою очередь опасающееся чрезмерного увеличения взносов для банков.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, на выступлении в Госдуме 30 мая Мы считаем обоснованным более внимательно посмотреть на ситуацию, когда у человека на счету в одном банке оказалась большая сумма в силу стечения обстоятельств… а у банка была отозвана лицензия.

В АСВ на запрос “Ъ” сообщили, что поддерживают принятие законопроекта. По предварительным оценкам агентства, потенциальное увеличение страховой ответственности АСВ в связи со страхованием вкладов социальных НКО с применением лимита возмещения в размере 1,4 млн руб. можно прогнозировать на уровне 0,1–0,3%. Здесь также указали, что предусмотренный проектом рост лимита страховой защиты средств от продажи жилья не имеет значимой доли в пассивах банков. «Учитывая изложенное, потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений в фонд»,— уверены в АСВ.

По данным АСВ, взносы в Фонд обязательного страхования за второй квартал 2019 года перечислены 384 банками на сумму 50,3 млрд руб. За первый квартал, по данным агентства, 391 банк заплатил в фонд 48 млрд руб. По данным Банка России, на сегодня страхование вкладов физлиц на 99,5% покрывает наступившие страховые случаи (исходя из количества счетов физлиц), но лишь 57,4% от объема вкладов.

По словам управляющего директора по развитию розничных продуктов Абсолют-банка Антона Павлова, сейчас из продающих недвижимость размещают всю сумму во вклад не более 2% граждан, которые планируют в ближайшее время покупку другой недвижимости. По словам главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, логичнее было бы стимулировать расчеты по сделкам между физлицами через эскроу-счета, что как минимум сократит количество желающих размещать средства во вклад в банке в преддверии сделки. Согласно данным Росреестра в 2018 году только в Москве было зарегистрировало 156,43 тыс. договоров купли-продажи жилья.

В то же время опрошенные участники рынка отметили, что увеличение лимитов по физлицам может негативно сказаться на банках, проводящих сделки на рынке недвижимости. «В законе нет уточнения, на какие банковские счета будет распространено действие законопроекта, и если оно коснется тех же аккредитивов по ипотечным сделкам, то нагрузка на банки с точки зрения взносов в Фонд страхования вкладов вырастет чрезмерно при небольших выплатах страхового возмещения»,— отметил собеседник “Ъ” в крупном банке.

Вероника Горячева