На участке трассы М-5 Тольятти – Самара изменили скоростной режим до 110 км/ч

На участке трассы М-5 Тольятти – Самара от Ставропольского района до моста через Сок в Красноярском районе официально разрешили ездить со скоростью 110 км/ч. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на «Росавтодор».

Скоростной режим до 110 км/ч теперь действует на участке автодороги от 981 км до 1030 км что в границах Ставропольского, Волжского и Красноярского районов. такую скорость можно легально развивать только на автомагистралях, которые должны обладать разделительной полосой между направлениями и не иметь пересечений в одном уровне с другими дорогами.

Данная мера принята в целях увеличения пропускной способности участка федеральной дороги М-5 «Урал», связывающего крупные экономические центры Самарской области и входящего в маршрут международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай».

На данном участке за последние два дорожных сезона были выполнены ремонтные работы. В текущем году отремонтировали 22 км дорожного покрытия.

Андрей Сазонов