Встреча нормальной четверки

В Москве в понедельник состоялись переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции. Разморозка этого формата, существовавшего до украинского кризиса,— еще одна инициатива президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, направленная на укрепление российско-французского диалога. Впрочем, о полном возобновлении двусторонних связей, и тем более снятии с России санкций, речи по-прежнему не идет.

Стулья вокруг стола для переговоров в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке на этот раз стояли непривычно плотно — по пятнадцать с российской и французской стороны. Формат «2+2» (то есть с участием министров иностранных дел и обороны с обеих сторон) вообще не самый популярный для переговоров: так плотно Россия сотрудничает сейчас только с Каиром и Токио. До 2014 года аналогичные встречи проводились с представителями Рима и Вашингтона, но затем контакты с западными странами были сокращены. Франция исключением не стала.

Совет сотрудничества по вопросам безопасности (так механизм «2+2» называется официально) не собирался с 2012 года: заседание в 2013 году не состоялось по организационным причинам, а в 2014 году — уже по политическим.

С тех пор не работают и некоторые другие ключевые механизмы взаимодействия Москвы и Парижа — межправительственная и большая межпарламентская комиссии. Однако президенты и главы МИДов двух стран общаются регулярно, в прошлом году по инициативе Эмманюэля Макрона был запущен форум гражданских обществ «Трианонский диалог», а теперь разморожен Совет сотрудничества по вопросам безопасности. «На уровне внешнеполитических ведомств мы с французами говорим обо всех проблемах, которые актуальны на сегодняшний день,— о Сирии, Украине, Иране и так далее. Бессмысленно говорить о них без министров обороны»,— пояснил “Ъ” один из российских дипломатических собеседников.

«Прошло почти семь лет»,— приветствовал своего коллегу Жан-Ива Ле Дриана Сергей Лавров, напомнив, что в прошлый раз его визави участвовал в заседании в качестве министра обороны. Тот не забыл: «Причины, по которым мы прервали эти заседания, ни для кого не секрет. И по этому поводу позиция не изменилась». Теперь Жан-Ив Ле Дриан приехал в Москву вместе с министром вооруженных сил Флоранс Парли. В российскую делегацию соответственно вошли Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также трое участников на уровне замминистра. Перед совместным заседанием главы дипломатических и оборонных ведомств пообщались друг с другом по отдельности, а после вышли вчетвером к журналистам.

«Формат "2+2" — это хорошая возможность проанализировать ключевые проблемы современности во всей их полноте как с дипломатического, так и военно-политического угла. Где это возможно, попытаться выходить на совместные или скоординированные шаги. Сегодня мы наметили целый ряд направлений, по которым такое продвижение считаем вполне возможным и необходимым»,— пояснил Сергей Лавров принцип работы механизма. Он рассказал, что на переговорах обсудили проблемы безопасности и стратегической стабильности в Евроатлантике, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, предотвращение гонки вооружений в космосе, а также ситуацию в различных регионах мира — на Ближнем Востоке и севере Африки, в ЦАР («где военные из России и Франции работают в координации с миссией ООН»), Персидском заливе, на Украине. Говоря об отношениях с Киевом, российский министр назвал «добрым знаком» состоявшийся на днях обмен заключенными. По его словам, такой шаг позволяет рассчитывать на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений. Эту радужную перспективу он обрисовал как «взаимное уважение и уважение национальных меньшинств на Украине и в Российской Федерации».

Гости из Франции, в свою очередь, старались балансировать на грани между любезностью и осторожностью.

С одной стороны, Жан-Ив Ле Дриан призвал «снижать уровень недоверия между Россией и Францией» и подтвердил, что президент Макрон приедет в Москву на празднования 9 мая 2020 года. С другой — министр минимум трижды повторил популярную сейчас в Париже характеристику отношений с Москвой: это должен быть «откровенный и требовательный» диалог. «Требовательный, без наивности, с соблюдением наших ценностей»,— пояснил он. При этом в подтверждение объявленного президентом Макроном курса на нормализацию диалога с Москвой министр сообщил, что привез в Россию план по укреплению доверия и безопасности, который предполагает сотрудничество по пяти направлениям, включая развитие двусторонних и многосторонних связей. Свой план — уже из трех пунктов — предложила и Флорас Парли. Это укрепление механизмов предупреждения конфликтов (в том числе в воздухе, на воде, в космосе и киберпространстве), сотрудничество для поддержания стратегической стабильности в Европе и поиск совместных решений для урегулирования региональных кризисов.

Впрочем, несмотря на списки конструктивных предложений, выложенные перед собеседниками по обе стороны стола, из пресс-конференции можно было понять, что о кардинальной смене тональности диалога между Россией и Западом речи пока не идет. Отметив прогресс по украинскому вопросу, господин Ле Дриан заверил, что время снимать санкции пока не пришло. А Сергей Лавров, комментируя предложение нового главы Пентагона Марка Эспера к России вести себя «как нормальная страна», дал понять, что понятия нормальности у России и США различаются. «Если он так сказал, то отмечаю, что он призвал нас действовать как "нормальная страна", а не как Соединенные Штаты»,— объяснял министр, иначе, мол, «пришлось бы» бомбить Ирак и Ливию, «выделять миллионы» на вмешательство в дела других стран и поддерживать антиконституционные вооруженные госперевороты, «как в феврале 2014 года» на Украине. «Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— добавил Сергей Шойгу.

Галина Дудина